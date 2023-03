News

Serie TV LOL – Chi ride è fuori 3: la Sigla della nuova stagione Amazon Prime Video ha rilasciato la sigla ufficiale della terza, attesissima stagione di LOL – Chi ride è fuori Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Oramai ci siamo. Il prossimo 9 marzo arriverà su Amazon Prime Video la terza stagione di LOL – Chi ride è fuori, amattisimo show della piattaforma di Jeff Bezos (qui il trailer). A poche ore dall’inizio, il gigante dello streaming ha rilasciato l’attesa sigla che vede i nostri 10 concorrenti e i 2 giudici, Fedez e Frank Matano spaziare tra una serie di spassose citazioni cinematografiche. Da Matrix a Scream, passando per Saw e Hulk, sono moltissimi gli elementi della cultura pop toccati in questa sigla. Tutto raccontato con la voce narrante di Maccio Capatonda, vincitore della seconda edizione e ospite speciale di questa terza. Lo stesso Maccio, sebbene abbia trionfato, non si era detto del tutto soddisfatto della sua performance, anzi. Parlando con Il Messaggero poco dopo la vittoria, aveva raccontato di come, se potesse, cambiarebbe tutto.

Ero contento da cinque mesi, da quando abbiamo registrato la puntata, ma non potevo dirlo a nessuno – aveva raccontato. Però mi sono rivisto a fatica, con le mani sugli occhi. Sono molto autocritico. Se partecipassi di nuovo al programma, farei tutto diversamente

Il cast di questa nuova stagione di LOL – Chi ride è fuori può vantare moltissime sorprese e nomi che non erano proprio prevedibili come Cristiano Caccamo o Luca Bizzarri e anche grandi ritorni della storia della comicità italiana come Marina Massironi. Di seguito l’elenco completo di tutti i partecipanti:

– Herbert Ballerina

– Fabio Balsamo

– Luca Bizzarri

– Cristiano Caccamo

– Paolo Cevoli

– Marta Filippi

– Nino Frassica

– Paolo Kessisoglu

– Brenda Lodigiani

– Marina Massironi

Manca poco!

Seguiteci su LaScimmiaPensa