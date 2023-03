News

Serie TV The Last of Us, un uomo ha ricreato le scene nelle location Mark Cogan è andato nelle location dove è stata girata The Last of Us e ha ricreato alcune iconiche scene Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Manca oramai solo un episodo al finale di The Last of Us, serie TV basata sul celeberrimo gioco di casa Naughty Dog (qui la nostra recensione). I fan che hanno già giocato il titolo sanno bene cosa ci aspetta e la palpitazione cresce in tutti loro. Tra loro c’è anche chi ha deciso di omaggiarlo recandosi nei luoghi in cui è stata girata la serie per ricreare alcune scene iconiche. Mark Cogan ha visitato la città di Canmore, luogo definito dallo stesso protagonista Pedro Pascal piccola città magica, dove è stato girato l’episodio 6 e ha mostrato con alcuni scatti i luoghi precisi do e si sono svolte le scene. View this post on Instagram A post shared by Mark Cogan (@skymanblue) Uno di questi scatti mostra il commovente abbraccio tra Joel e suo fratello Tommy, interpretato da Gabriel Luna. La regista Jasmila Žbanić che ha diretto l’episodio, ha parlato di quel momento di forte coinvolgimento emotivo dei due, spiegando come gli attori abbiano fatto un lavoro davvero eccelso.

Quella scena con Tommy e Joel è stata particolarmente curata. La leggevano, recitavano, ripetevano e provavano cose diverse. Hanno anche suggerito alcuni cambiamenti, quindi è stato molto profondo per entrambi in ogni scena. Era così bello, perché è una scena molto lunga quella che avviene nel negozio di scarpe. È una scena molto emozionante per Pedro. Lo stavo filmando come secondo; prima abbiamo filmato Gabriel, e poi ho notato che ogni volta che la ripetevamo, Pedro piangeva. Non solo davanti alla telecamera, ma piangeva perché stava dando tutto al suo partner per poter recitare. Questo è molto speciale. È così generoso da parte di un attore fare questo in modo così profondo.

Bellissimo!

