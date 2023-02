Internet

TikTok vietato in Commissione Europea: il personale di Bruxelles dovrà rimuoverlo

Condividi l'articolo I dipendenti della Commissione Europea dovranno cancellare TikTok dai loro telefoni Una decisione controversa, che sta facendo discutere: in sede di Commissione Europea, a Bruxelles, è stato chiesto ai dipendenti di rimuovere TikTok dai loro telefoni entro il 15 marzo. Questo perché, preoccupazione antica, si teme che la app cinese possa “rubare” dati e informazioni sensibili: la motivazione ufficiale riguarda la sicurezza. E non è ingenuo pensare che c’entri anche la guerra in atto e il fragile equilibrio di alleanze che vede la Cina schierata dalla parte della Russia: non è fantascienza che si tema che i telefoni possano, tramite TikTok, trasmettere ai cinesi e quindi per via indiretta ai russi importanti info anche su decisioni e discussioni politiche ad alto livello.

Uno scenario da guerra fredda non troppo assurdo visto anche l’attacco hacker di poche ore fa; e che non riguarda però, per il momento almeno, alcuna decisione mirata ad un ban di TikTok nell’Unione Europea (decisione che poi, probabilmente, spetterebbe ai singoli stati membri). Lo specifica Eric Mamer, portavoce della Commissione Europea.

Che così si esprime: “Questa è una decisione specifica e interna della Commissione, non per tutti gli altri o per gli stati membri”. Ribadiamo: non c’è alcuna decisione della Commissione Europea riguardo ad un ban di TikTok nel territorio UE, e il provvedimento riguarda solo ed esclusivamente chi lavora in loco a Bruxelles.

TikTok nel frattempo ha espresso “delusione” su una decisione che viene presa come prova di sfiducia nei confronti di una app popolarissima e che si sta anche impegnando per costruire tre data center in territorio europeo, minimizzando quindi il flusso di dati al di fuori dell’unione. Una questione sempre molto delicata. Che ne pensate?

