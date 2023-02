Serie TV

Approfondimenti The Last of Us: l'episodio 3 svela una nuova teoria sulle origini dell'infezione da Cordyceps

Condividi l'articolo Una nuova prospettiva sulle origini dell’infezione da Cordyceps in un dialogo tra Joel e Ellie Nell’universo di The Last of Us, in cui il mondo è piagato da un’infezione fungina che come sappiamo trasforma le persone in mostri cannibali, si sa bene che tutto è causato dall’ormai famoso fungo Cordyceps, ma non è noto da dove e in che modo l’epidemia abbia avuto inizio. Nel videogioco, o perlomeno nel primo capitolo, la questione non viene approfondita. Invece la serie getta una nuova luce su questa domanda e lo fa nell’episodio 3, quello in gran parte dedicato alla storia di Bill e Frank. Prima di esplorare la loro vicenda, però, abbiamo un prologo con Joel ed Ellie nel quale la ragazzina chiede al compagno di viaggio come “tutto è iniziato”. E Joel risponde, esponendo la teoria che conosce.

Una teoria che non avevamo mai sentito prima: il Cordyceps come ormai tutti sanno è nocivo per insetti e piccoli organismi ma non è pericoloso per l’uomo (e anzi ha effetti benefici). Ma Joel parla di una mutazione del fungo: “Il Cordyceps è mutato, e un po’ di esso è finito nella riserva di cibo, probabilmente un ingrediente base come la farina o lo zucchero“.

“C’erano alcune marche di cibo che venivano vendute ovunque, in tutto il paese, in tutto il mondo. Pane, cereali, miscela per pancake. Ne mangi abbastanza, e ti infetta. Quindi [nel 2003] il cibo contaminato finisce sugli scaffali dei negozi tutto circa allo stesso tempo, giovedì. La gente lo copra, ne mangia un po’ giovedì sera o venerdì mattina. La giornata prosegue, e iniziano a stare male”.

“Il pomeriggio, la sera, iniziano a stare peggio. Poi iniziano a mordere. Venerdì notte, 26 settembre 2003. E, tempo lunedì, tutto è finito”. Questo ci rimanda a ciò che, ci viene svelato, succede a Jakarta sempre nel 2003 (episodio 2): lì compare uno dei primi infetti, in prossimità di una fabbrica di grano e farina. Si parla di una donna “normale”, improvvisamente violenta. Costei deve, evidentemente, aver ingerito farina o grano contaminati.

In ogni caso, è Joel per primo ad affermare che nessuno conosce la verità con certezza. Mentre la spiegazione che suggerisce Ellie, che cioè qualcuno sia stato semplicemente morso da una scimmia o qualcosa del genere, sembra essere una presa in giro della leggenda metropolitana secondo la quale la “nostra” pandemia da COVID-19 sia partita dall’ingestione di un pipistrello a Wuhan.

