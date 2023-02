News

Serie TV The Last of Us, il terzo episodio porta un incremento record HBO ha rivelato che il terzo episodio di The Last of Us ha portato un incremento da record di spettatori Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Su Sky è stato appena rilasciato il terzo episodio di The Last of Us, serie TV HBO basata sul celeberrimo videogioco di casa Naughty Dog (qui la nostra recensione). La puntata che racconta la storia d’amore tra Frank e Bill sta ottenendo risultati notevoli, sia da parte della critica che del pubblico. A riprova di questo apprezzamento sono arrivati i dati forniti dalla stessa HBO che rivelano come l’episodio abbia attirato 6,4 milioni di spettatori solo durante la sua premiere di domenica sera. Questo numero rappresenta un aumento del 12% rispetto all’episodio 2, che a sua volta aveva registrato un aumento del 37% rispetto all’episodio 1. Fondamentalmente, più spettatori guardano The Last of Us su base settimanale con ogni nuovo episodio che arriva. Inoltre, tenendo conto delle visualizzazioni tramite altre piattaforme, la serie sta ora attirando un pubblico medio di oltre 21 milioni.

La stagione 1 ha ora una media di 21,3 milioni di spettatori nei suoi primi due episodi, segnando un’altra pietra miliare storica mentre HBO celebra la sua lista di programmazione più vista nella storia della rete – ha dichiarato HBO nel suo comunicato stampa di oggi. Questa è la prima volta che HBO ha più serie che attirano più di 15 milioni di spettatori alla volta in tutti i generi

Grande parte della forza di questo terzo episodio è stato dato (SPOILER) da alcune modifiche fatte dagli autori alla storia di Bill e Frank rispetto a quanto visto nel videogioco. L’autore del gioco e co-showrunner dei The Last of Us Neil Druckmann ha spiegato questa decisione in un podcast di HBO Max.

Volevamo prendere quei temi e affrontarli con una storia completamente diversa – ha spiegato Druckmann. Volevamo affrontarla come una dolce storia romantica in cui questi personaggi possono lottare con l’idea di “A cosa serve questa vita? Siamo qui per un periodo di tempo limitato, come possiamo viverla al meglio?”

La cosa che mi innervosisce di più dei cambiamenti è cambiare il destino di un personaggio. E qui abbiamo un destino molto diverso per Bill rispetto a quello che abbiamo nel gioco. Poi però provo a fare i conti per soppesarlo: ‘”Quanto ci guadagniamo?” Per me, quando ti allontani così tanto, c’è un certo costo. È stata una storia così bella che esplora i temi dell’amore e la complessità che deriva dall’amore, dalla felicità e dal dolore

Anche se questo Bill muore, e Bill non muore nel gioco, è un finale più felice, molto più felice, perché ha vissuto una vita piena. Stiamo dimostrando, perché, alla fine, è dove va a finire parte della storia [nei prossimi episodi] che: “Ecco cosa perdi quando ami qualcuno. Puoi sentire questa immensa perdita. Ma ecco cosa guadagni”. Il contrasto di queste due cose in questo episodio mi sembra davvero elevi il viaggio di Joel ed Ellie attraverso il racconto di un episodio di bottiglia

Numeri clamorosi!

