News Florence Pugh si dà alla musica (nel nuovo film di Zach Braff) Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Oltre ad essere già una bravissima attrice, Florence Pugh si appresta ora a mostrarci il suo talento come musicista Florence Pugh esordirà ufficialmente come musicista nella colonna sonora del nuovo film di Zach Braff, del quale sarà protagonista assieme a Morgan Freeman: A Good Person. Qui sotto potete vedere il trailer; il film uscirà a marzo nelle sale americane, mentre non ci sono notizie circa la distribuzione in Italia. In ogni caso, la parte che ci interessa riguarda l’aggiunta di una possibile carriera come musicista per la rinomata attrice, cosa che già ha coinvolto varie sue colleghe quasi coetanee, come Maya Hawke. Racconta la Pugh: “Rilascerò davvero della musica quest’anno. Ho scritto musica per A Good Person ed è stata un’esperienza completamente eccitate che ho voluto disperatamente fare per anni”.

“La musica è una di quelle cose che possono significare così tanto per te, e meno la fai meno sicurezza e finisci col perderci dentro il cuore. Per anni ho avuto paura di come farla. E alla fine, è spuntata questa opportunità e ho letto la sceneggiatura di Zach e ho detto ‘Mi ha ispirata a scrivere una canzone’. E le metteremo nel film“.

Già l’anno scorso Florence aveva rivelato in un’intervista di aver scommesso di diventare una cantautrice ben prima di essere un’attrice, e di avere in mente di scrivere un intero album. Che questi siano i primi passi, e si possa dischiudere per lei un’intera carriera in musica? Che dire, siamo curiosi.

Fonte: NME

