A soli 45 anni se n'è andata Annie Wersching, celebre attrice di 24 e Bosch e voce di Tess in The Last of Us

Condividi l'articolo

Lutto nel mondo del cinema. A soli 45 anni se n’è andata Annie Wersching, attrice divenuta celebre per i suoi ruoli in 24 e Bosch e per essere stata la voce di Tess in The Last of Us. A confermare la morte è arrivata una campagna GoFundMe creata appositamente per aiutare finanziaramente la famiglia dell’attrice e condivisa su Twitter, tra gli altri, da Alexi Hawley, showrunner di The Rookie, Julie Plec, showrunner di The Vampire Diaries, e dal direttore creativo di The Last of Us, Neil Druckmann.

So sad to hear this. I became a fan from ‘24’ and was lucky to be able to have Annie play mama to two of the hottest vamps in town.



This go fund me is for her family. RIP Annie, you wonderful soul.



For Annie's Boys ❤️ Freddie, Ozzie and Archie

https://t.co/NPrCx3fCTj — Julie Plec (@julieplec) January 29, 2023

Such sad news. Annie was part of The Rookie family. A special person and true talent who brought joy to our set and elevated every scene she was in. Please donate if you are able. https://t.co/4DbSoC3dYa — Alexi Hawley (@AlexiHawley) January 29, 2023

Just found out my dear friend, Annie Wersching, passed away. We just lost a beautiful artist and human being. My heart is shattered. Thoughts are with her loved ones.



There’s a go fund me set up for her family: https://t.co/dhvk6uOvZV — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 29, 2023

Ad Annie è stato diagnosticato un cancro nell’estate del 2020 – si legge nel testo della campagna GoFundMe. Era una persona riservata per natura e la diagnosi l’ha resa ancora di più schiva. Voleva proteggere i suoi ragazzi. Voleva stare meglio per poter continuare a lavorare. E onestamente, non voleva davvero parlarne.