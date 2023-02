Musica

News Maneskin: Rush! è in cima alla classifica in sette paesi (compresa l'Italia) e vola in Regno Unito

Condividi l'articolo I Maneskin alla conquista del mondo Ce l’hanno fatta ancora, e meglio di prima: Rush!, il nuovo albumd dei Maneskin, sta conquistando le platee internazionali e le classifiche di tanti paesi diversi. Tra questi l’Italia, dove il disco figura primo a poco più di una settimana dall’uscita, ma anche Francia, Giappone (!), Belgio, Olanda, Svizzera e Lituania. Non è finita perché l’album è arrivato anche in top 5 in Gran Bretagna, Germania e Finlandia. Inoltre, manco a dirlo, il disco compare anche tra gli album più ascoltati su Spotify nel primo weekend negli Stati Uniti, e al primo posto nella classifica iTunes in 20 paesi tra cui Italia, Stati Uniti e Francia, figurando inoltre nella top 20 delle classifiche relative in ben 39 paesi.

Si può legittimamente parlare di fenomeno mondiale, che ricalca e conferma quello già vissuto dalla band nell’estate del 2021 e ci dà la prova definitiva che i quattro non sono solo una meteora, una casualità o una felice coincidenza. Sembra proprio che possiamo andare orgogliosi di questo fenomeno che, partito da noi, valica i confini e insegna a tutti che anche gli italiani sanno fare buona musica.

Ora la domanda è: cosa fa il resto dell’industria musicale italiana? Cosa fanno i talent come X Factor o Amici? E Sanremo, riuscirà a fornire una buona vetrina per altri giovani ragazzi talentuosi che, come sappiamo, nel nostro paese abbondano e aspettano solo l’occasione giusta per farsi notare?

Fonte: SkyTG24

