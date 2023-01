News

Serie TV Mercoledì, una teoria lega la serie a Ash Williams e La Casa Una teoria diventata virale sul lega Mercoledì e La Famiglia Addams con Ash Williams e la saga de La Casa Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il fenomeno scaturito da Mercoledì, nuovissima serie TV Netflix diretta da Tim Burton e dedicata alla primogenita di casa Addams, continua a imperversare nel mondo e sul web. Il successo dello show ha generato tantissime teorie su vari personaggi, tra i quali il più misterioso di tutti, ovvero sia Mano, una mano senziente che segue la protagonista ovunque. L’utente Jumper Podcast ha infatti ipotizzat che questa misteriosa creatura sia legata a doppio filo con un’altra leggendaria saga, quella de La Casa, trilogia diretta da Sam Raimi con protagonista Bruce Campbell. Vi ricorderete che nel film la mano destra di Ash, il personaggio principale, viene impossessata da un demone e porta il protagonista a tagliarla via e a sostituirla con un motosega. Nelle varie opere non veniamo mai a sapere che fine faccia quella mano tagliata via e impossessata nè tanto meno da dove provenga quella che segue Mercoledì. Dunque secondo questa teoria, avvalorata dal fatto che entrambe siano entrambe destre, sarebbero la stessa mano.

Il grande successo di Mercoledì sta facilitando la possibilità di un rinnovo da parte di Netfix. Per questo gli showrunner Miles Millar e Al Gough sono già al lavoro per scrivere il proseguo delle avventure della primogenita di casa Addams. Parlando con The Hollywood Reporter, i due hanno anche aperto alla possiiblità di vedere una storia d’amore tra la protagonista e la sua amica Enid.

Non scarteremo nulla e, ovviamente, a volte i personaggi si rivelano nel corso delle punatate, che è la cosa divertente che amiamo della televisione, che è un viaggio organico – ha detto Millar. Abbiamo una tabella di marcia e vorremmo creare percorsi lungo quella mappa che portino in direzioni inaspettate. Quindi, siamo aperti a tutto. Vogliamo esplorare quell’amicizia in ogni modo.

Tuttavia, i creatori vogliono rimanere cauti sull’essere influenzati dai fan e dalle loro aspettative sullo show e sui personaggi. L’amicizia è attualmente la chiave della visione dello spettacolo per Millar e Gough, e vogliono rimanerci fedeli.

Per noi, lo show parla di questa amicizia femminile, con Mercoledì ed Enid al centro di tutto ciò. Il fatto che si siano davvero connesse con il pubblico, è stato davvero gratificante – ha detto Gough. Quindi, siamo entusiasti da esplorare la storia ora che Mercoledì ha scoperto l’amicizia, che aspetto avrà per lei?

