Approfondimenti Baraye: la canzone che sta dando voce alle proteste in Iran [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Baraye, del cantante iraniano Shervin Hajipour, viene cantata sempre più nel paese per dare forza alle prosteste scoppiate in seguito alla morte di Mahsa Amini Un inno di protesta vero e proprio: Baraye, la canzone del cantante iraniano Shervin Hajipour (che trovate qui con traduzione del testo in inglese) viene cantata da tutti coloro che in Iran combattono per l’emancipazione delle donne e della condizione femminile, battaglia intensificatasi dopo l’uccisione di Mahsa Amini nel settembre 2022. Il brano, il cui titolo in persiano significa “Perché” o “A causa di”, è stato scritto e cantato da Hajipour ma presto rimosso dai social, mentre lui è stato arrestato. Con un pretesto sembra che i persecutori abbiano fatto in modo di far figurare la canzone come scritta da altri, e quindi facendola rimuovere dalle piattaforme online per infrazione di copyright.

Ma non è bastato: in Iran il brano viene cantato in segreto, nelle scuole superiori dagli studenti e suonato dalle auto come inno di resistenza. “Per le donne, la vita e la libertà” canta Hajipour, elencando obblighi, doveri e imposizioni ai quali il popolo iraniano, specie tra i più giovani, non è più disposto a sottostare.

Una volta pubblicata nel settembre 2022 la canzone è diventata virale in fretta e anche se nel paese vive praticamente lo status di un inno clandestino all’estero è diventata ben nota come simbolo delle proteste stesse. I Coldplay per esempio l’hanno suonata dal vivo in un concerto a Buenos Aires nell’ottobre 2022 assieme alla cantante iraniana Golshifteh Farahani.

Su Spotify il brano è arrivato a cinque milioni di riproduzioni, mentre ci sono molte richieste perché venga inserito in una nuova categoria tra i candidati per i Grammy Awards, che si chiamerà Best Song for Social Change. Non è ancora chiaro se ciò avverrà, ma sarebbe un segnale molto forte da parte dell’industria discografica.

Nel frattempo la canzone è stata acclamata da diversi critici musicali ed inserita in molti elenchi delle canzoni più belle del 2022, mentre lo slogan “Donna, Vita, Libertà” è ormai diffuso tra i sostenitori delle proteste che in Iran ma anche a livello internazionale non sembrano volersi fermare con l’inizio del nuovo anno.

Fonte: The Guardian

