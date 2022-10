Condividi l'articolo

Tim Burton è uno dei registi più influenti della sua generazione. Da molti anni affiliato a Disney, ha infatti iniziato la sua carriera come animatore nella Casa di Toplino prima che la Warner Bros. lo assumesse per fare il suo debutto alla regia dal vivo in Pee-Wee’s Big Adventure. È tornato a lavorare con la Disney per Ed Wood, Nightmare Before Christmas, Alice in Wonderland, Frankenweenie e, più recentemente, il remake live action di Dumbo. Tuttavia è stato proprio il lavoro sul film con protagonista l’elefantino volante che ha fatto capire al regista che era arrivato il momento di chiudere il suo rapporto con Disney.

La mia storia è iniziata co loro – ha detto Burton al Lumière Festival di Lione. Sono stato assunto e licenziato più volte durante la mia carriera lì. Il problema di Dumbo è, ed è per questo che penso che i miei giorni con la Disney sono finiti, ho capito che io ero Dumbo, che stavo lavorando in questo orribile grande circo e avevo bisogno di scappare. Quel film è abbastanza autobiografico in un certo senso