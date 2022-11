News

Rubriche

Videogames Blade, Ubisoft a lavoro su un gioco dedicato all’eroe Marvel Secondo alcuni Insider, Ubisoft sarebbe al lavoro su un gioco dedicato al celebre vampiro di casa Marvel Blade Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Negli ultmi anni i giochi dedicati agli eroi Marvel si sono moltiplicati. Partendo ai titoli Insomniac di Spider-Man, passando per quello di Square Enix sugli Avengers fino ad arrivare al prossimo in cui il protagonista sarà Wolverine. Visto il successo della Casa delle Idee in ambito vidoeludico è facile dunque pensare che nei prossimi anni i videogiochi di questa categoria si moltiplicheranno toccando anche personaggi secondari come il vampiro Blade visto anche il suo prossimo debutto nel MCU. Anzi, secondo alcuni rumor, il Diurno di casa Marvel potrebbe arrivare molto prima del previsto. Come riportato da ComicBoo , alcuni recenti post su Instagram degli attori Alex Martin e Edwin Gaffney sembrano suggerire che un gioco di Blade potrebbe essere in lavorazione presso Ubisoft. I post in questione, ora eliminati, sono stati evidenziati per la prima volta dallo YouTuber JorRaptor e mostrano le immagini dei due attori in tute da motion capture, con i loghi Ubisoft molto visibili. I due sono anche raffigurati mentre impugnano quelle che sembrano essere armi simili a spade o katana, e Blade, ovviamente, è noto per combattere i suoi nemici con una spada. Coincidenza? Forse.

Ma non solo. Una delle immagini mostra Gaffney con in mano un ciak, il che non solo mostra che il progetto ha qualcosa a che fare con la Marvel, ma il regista è “B. Tariq”. Possiamo solo supporre che si tratti di Bassam Tariq, che, per chi non lo sapesse, è anche il regista del film in uscita Blade , la cui uscita è attualmente prevista per il prossimo anno.

Due indizi, di solito, fanno una prova.

Che ne pensate?

Continua a seguirci su La Scimmia Gioca, La Scimmia Fa