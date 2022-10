News

Musica Maneskin: “Sesso, droga e rock ‘n’ roll è un’idea superata” Ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, i Maneskin hanno parlato del loro approccio al mondo della musica, diverso dai canoni classici Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo I Maneskin sono stati ospiti del talk show di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa. Dopo essersi esibiti nella ultima hit, The Loneliest, i quattro ragazzi romani si sono seduti a parlare col conduttore della loro vita e del loro succesos che non accenna a fermarsi. La mia prima intervsita seduta? Lo faccio per mia mamma – dice Damiano. Le cose vanno ad una felicità tale per la quale è veramente difficile pensarci e rendersene conto. Però poi quando sali su palchi come Rock in Rio e Coachella ti rendi conto.

I Maneskin sono stati recentemente nominati agli Mtv Ema 2022 e agli American Music Awards. Damiano ha cercato di esprimere la felicità per questo tipo di riconoscimenti.

Non avrei immaginato che potesse accadere con questa velocità. Saremmo stati dei matti a pensarlo

Parlando poi del presunto incidente avvenuto sul set del loro ultimo video (qui i dettagli), Damiano ha tranquillizzato tutti dicendo: È stata una battuta, ma ho avuto paura davvero

– Tu hai detto molte volte che il rock deve mettere a nudo…

– Perché sul palco fa caldo.@thisismaneskin a #CTCF pic.twitter.com/HXY6GyzSyZ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 16, 2022

Andando avanti con l’intervista, il frontman ha poi rivelato chi, tra i quattro componenti, ama di più fare festa.

I due biondi, Thomas e Victoria, quando andiamo in giro per il mondo ci piace uscire. Quella di “sesso, droga e rock ‘n’ roll” è un’idea molto superata. Dobbiamo avere rispetto, sia per noi stessi che per chi ci segue

La band ha poi concluso la propria intervista, annunciando le tappprossimoe del loro tour.

Faremo i nostri primi stadi, quello della Roma e quello dell’Inter – ha detto Damiano.

Le due date: il 20 luglio all’Olimpico e il 24 luglio a San Siro.

