Cena con delitto, annunciato il sequel [UFFICIALE]

Il giallo moderno che sa di classico ha conquistato tutti, ora si punta al sequel di Knives Out – Cena con delitto

Mentre Knives Out (in Italia arrivato con il titolo Cena con delitto) conclude l’ennesimo forte weekend al botteghino negli Stati Uniti, lo scrittore-regista Rian Johnson sta già lavorando a un sequel.

Johnson ha detto a The Hollywood Reporter, durante la festa pre-Golden Globes di Lionsgate, che sta sviluppando un sequel. Questo sarà incentrato sul detective interpretato da Daniel Craig, Benoit Blanc, che avrà a che fare con un nuovo caso.

Il socio produttore di Johnson, Ram Bergman, ha aggiunto che Daniel Craig è ansioso di riprendere il ruolo. “Daniel si è divertito così tanto a farlo che vuole fare di più”, ha detto.

Knives Out – Cena con delitto (QUI la nostra recensione), realizzato con appena 40 milioni di dollari e che vanta un cast di star come Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e Toni Collette, è stato accolto come un faro di luce in mezzo al ricco mare di sequel e reboot.

Dato il bottino di 247 milioni di dollari del film in tutto il mondo, potrebbe essere l’inizio di un franchise redditizio per lo studio e per Craig. Quest’ultimo ha lasciato alle spalle il suo periodo di lavoro con James Bond. L’ultimo sui film sarà il prossimo No Time to Die.

