Netflix rivela per la prima volta i suoi impressionanti Numeri

Il 2019 di Netflix sembra chiudersi alla grande, ecco i numeri pubblicati dal colosso dello streaming

Per la prima volta, Netflix ha reso pubblici i numeri dei propri abbonati in giro per il mondo. Inoltre, una statistica del sito Variety rivela che il colosso dello streaming ha prodotto un numero incredibile di contenuti originali.

Ecco i numeri di Netflix:

Per quanto riguarda gli abbonati, questi sono 47.4 milioni tra Europa e Africa. 29.4 milioni di America Latina. 14.5 in Asia e nel Pacifico. 67.1 negli Stati Uniti d’America e in Canada.

Gli utenti asiatici e del pacifico, secondo il report, sono triplicati dal 2017. Quelli latino americani sono raddoppiati e quelli europei/africani sono aumenti del 140%!

Le azioni della compagnia sono aumentate del 14% in un solo anno, portando il valore della singola azione a 304.21 dollari.

Nel solo 2019 Netflix ha prodotto ben 371 contenuti originali negli Stati Uniti. Più di quanto abbia mai fatto la TV generalista fino al 2005.

Adesso con l’avvento di Disney+, HBO Max e l’aumento delle serie TV, Netflix produce, rispetto al totale, più o meno di un terzo dei contenuti. La TV in totale ha prodotto nel 2019 ben 1178 contenuti originali, mentre Netflix, come detto, 371.

