News Trump rivela i risultati dei suoi testi cognitivi Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, il presidente ha rivelato i risultati dei suoi testi cognitivi Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla il Presidente Trump Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Venerdì 11 aprile, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è sottoposto al consueto check-up annuale presso il Walter Reed National Military Medical Center di Washington D.C. L’esame, durato cinque ore, ha incluso una valutazione cognitiva completa. Come riferito da Sky News, Trump ha affermato di aver effettuato “tutti i test possibili e immaginabili“.

Sono stato lì a lungo – ha dichiarato Trump. Penso di essermela cavata molto bene.

Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, il presidente ha voluto sottolineare i risultati ottenuti, vantandosi di aver risposto correttamente a tutte le domande previste nei test cognitivi.

Non so cosa dirvi se non che ho dato tutte le risposte giuste – ha affermato, secondo quanto riportato da NBC News.

Trump ha aggiunto che la decisione di sottoporsi alla valutazione è stata voluta per distinguersi dal suo predecessore, Joe Biden:

Penso che sia un test piuttosto noto. Qualunque cosa sia, li ho superati tutti, li ho superati tutti. Nel complesso, mi sentivo in ottima forma. Un buon cuore, una buona anima, un’anima davvero buona.

Il presidente Trump, oggi 78enne, è stato spesso critico nei confronti dell’attuale presidente Joe Biden, che ha soprannominato “Sleepy Joe” durante la campagna presidenziale del 2019, facendo frequenti riferimenti alla sua età. Biden, entrato in carica all’età di 78 anni, ne aveva 82 alla fine del suo mandato. Tuttavia, se Trump dovesse completare il secondo mandato, sarà il presidente più anziano della storia americana, superando Biden di 156 giorni.

Secondo l’agenzia Associated Press, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato che un “resoconto del medico della Casa Bianca” sarà pubblicato “il prima possibile“. Trump ha stimato di aver ricevuto i risultati medici nella giornata di domenica.

Intanto, nelle scorse settimane, l’attenzione del pubblico si era focalizzata sulla salute del presidente dopo la diffusione online di un’immagine in cui si notava un segno scuro sulla sua mano destra. L’episodio risale a un incontro ufficiale con il presidente francese Emmanuel Macron, in occasione del terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Il dettaglio ha scatenato speculazioni sui social media, ma la portavoce Karoline Leavitt ha smentito ogni preoccupazione:

Il presidente Trump è un uomo del popolo e incontra più americani e stringe loro la mano ogni giorno di qualsiasi altro presidente nella storia. Il suo impegno è incrollabile e lo dimostra ogni singolo giorno. Il presidente Trump ha lividi sulla mano perché lavora incessantemente e stringe mani tutto il giorno, tutti i giorni – ha aggiunto Leavitt in una dichiarazione successiva.

Che ne pensate?