News I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Kirby parla di Sue Storm Intervistata da Entertainment Weekly, Vanessa Kirby ha parla della sua Sue Storm nel prossimo I Fantastici Quattro: Gli Inizi Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla Vanessa Kirby, interprete di Sue Storm in I Fantastici Quattro: Gli Inizi Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Con l’arrivo di I Fantastici Quattro: Gli Inizi nelle sale previsto tra poco più di tre mesi, i fan dell’universo Marvel possono aspettarsi una versione profondamente rinnovata della Prima Famiglia della Casa delle Idee (qui il trailer). Il nuovo film, diretto da Matt Shakman (WandaVision), introduce per la prima volta i celebri personaggi nel Marvel Cinematic Universe, ma lo fa con un’impronta completamente originale, ispirata al retrofuturismo degli anni ’60 e ambientata in una realtà alternativa rispetto agli altri titoli del franchise.

Tra i volti più attesi del film c’è Vanessa Kirby, che interpreterà Sue Storm, alias la Donna Invisibile. L’attrice britannica ha parlato a Entertainment Weekly del suo approccio al personaggio, evidenziando la necessità di renderla più moderna e rappresentativa dell’attuale sensibilità culturale.

Se oggi interpretassi una Sue degli anni ’60, tutti penserebbero che sia un po’ uno zerbino – ha spiegato l’attrice. Quindi, capire come catturare l’essenza di ciò che rappresentava per ogni generazione, in un contesto in cui le politiche di genere erano diverse, e incarnarlo oggi, è stata una delle più grandi gioie di tutto questo.

Il co-protagonista Joseph Quinn, che in I Fantastici Quattro: Gli Inizi veste i panni di Johnny Storm, ha condiviso una riflessione simile sul suo personaggio. Anche lui ha voluto distaccarsi dall’interpretazione classica, puntando su una versione più empatica e adatta al pubblico contemporaneo.

Io e [il capo dei Marvel Studios] Kevin [Feige] stavamo parlando delle sue precedenti interpretazioni e di dove siamo culturalmente – ha raccontato Quinn. Era etichettato come un tipo donnaiolo e spensierato, ma è sexy oggigiorno? Non credo. Questa versione di Johnny è meno insensibile ai sentimenti altrui.

Il regista Matt Shakman ha sottolineato quanto I Fantastici Quattro: Gli Inizi si distingua dal resto del Marvel Cinematic Universe per stile, tono e ambientazione. Il film sarà infatti completamente slegato da altri personaggi e storyline dell’MCU.

Siamo il nostro universo, il che è meraviglioso e liberatorio – ha dichiarato Shakman a Empire. Non ci sono davvero [altri] supereroi. Non ci sono Easter egg. Non c’è l’incontro con Iron Man o altro. Sono loro l’unico universo. Adoro l’interconnesso Universo Marvel, ma possiamo fare qualcosa di così nuovo e così diverso.

Il regista ha anche rivelato l’ispirazione dietro la nuova narrazione, che strizza l’occhio allo spirito pionieristico dell’epoca della corsa allo spazio.

Si tratta in gran parte dello spirito della corsa allo spazio. Riguarda JFK e l’ottimismo. Immagina questi quattro che vanno nello spazio invece di Neil Armstrong e Buzz Aldrin. L’idea è che siano le persone più famose d’America perché sono avventurieri, esploratori, astronauti, non perché siano supereroi. E tornano e sono supereroi, oltretutto. Ma soprattutto sono astronauti, sono una famiglia

Che ne pensate? Curiosi di I Fantastici Quattro: Gli Inizi?