Walter Emanuel Jones: "Un onore essere il Black Ranger" Su Isntagram Walter Emanuel Jones ha difeso il suo casting come Black Ranger nella prima storica serie dei Power Rangers

L'attore Walter Emanuel Jones, noto per aver interpretato Zack Taylor, il primo Black Ranger nella storica serie Mighty Morphin Power Rangers, è recentemente intervenuto in difesa del suo ruolo, prendendo posizione dopo che Tony Oliver, ex capo sceneggiatore della serie originale, ha definito un "enorme errore" l'abbinamento tra l'etnia degli attori e il colore dei costumi dei Power Rangers.

In particolare, Oliver si riferiva alla scelta di affidare a un attore afroamericano il ruolo del Black Ranger e a un’attrice asiatica, la compianta Thuy Trang, quello della Yellow Ranger. Le dichiarazioni sono emerse nel corso della docuserie Hollywood Demons, in onda su Investigation Discovery, dove i creativi dello show hanno ripercorso la genesi della serie e il processo di selezione del cast.

Nessuno di noi pensava agli stereotipi – ha dichiarato Oliver nell’episodio dedicato al casting.

Ha poi raccontato che fu un assistente a fargli notare, durante un incontro, la natura potenzialmente problematica della scelta.

È stato un errore enorme – ha aggiunto.

Walter Emanuel Jones ha risposto con fermezza alle dichiarazioni di Oliver, condividendo su Instagram alcuni screenshot dei titoli dei media che riportavano il commento dello sceneggiatore. L’attore ha contestato l’idea che il casting fosse insensibile dal punto di vista culturale, sottolineando invece l’importanza storica della rappresentazione.

Mentre alcuni scelgono di cercare il negativo, io ho sempre creduto nel concentrarsi sul positivo – ha scritto Jones. Capisco l’impulso di affrontare quella che potrebbe essere vista come insensibilità culturale, ma definirla un ‘errore’ significherebbe sottovalutare l’impatto che ha avuto su innumerevoli persone in tutto il mondo che hanno trovato ispirazione e rappresentazione nel primo supereroe nero della TV, trasformandosi nientemeno che nel Black Power Ranger! Non è stato un errore; è stata una pietra miliare. È stato un onore.

Walter Emanuel Jones,ha esordito come Zack Taylor nel 1993 su Fox Kids e ha partecipato alle prime due stagioni di Mighty Morphin Power Rangers. Di recente è tornato a vestire i panni del Black Ranger nello speciale per il 30° anniversario della serie, Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, disponibile su Netflix, insieme ai colleghi originali Amy Jo Johnson e David Yost.

L’attore ha affrontato nuovamente il tema in un episodio del podcast Toon’d In! condotto da Jim Cummings. In quell’occasione ha chiarito di non aver mai avuto problemi con il colore del costume assegnato:

Non mi ha mai dato fastidio indossare un costume nero – ha raccontato Jones, spiegando di essere stato inizialmente proposto anche per i costumi blu e rosso, ma che quei personaggi non gli si addicevano molto. Il nero era quello che volevo indossare.

Infine, Walter Emanuel Jones ha confermato un retroscena condiviso da Oliver nella docuserie, ovvero che inizialmente l’attrice latina Audri Dubois era stata scelta per il ruolo della Yellow Ranger nell’episodio pilota, ma abbandonò il progetto a causa di una disputa salariale.

Che ne pensate?