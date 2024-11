Musica

News

Serie TV Hanno Ucciso l’Uomo Ragno: come è nata Non Me la Menare, il primo successo degli 883 Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Non Me la Menare è la canzone che davvero dà inizio alla leggenda degli 883 Prima ancora de L’Uomo Ragno, gli 883 sono esplosi con un altro indimenticato successo dal carattere giovanile e rabbioso: Non Me la Menare, canzone in cui un uomo si sfoga, reclamando la propria autenticità, con la fidanzata perché lei continua a imputargli di non essere “il fidanzato modello”. Nella serie Hanno Ucciso l’Uomo Ragno di Sky, l’idea viene invertita e la creazione della canzone si fa risalire a una ispirazione derivante da Silvia, la crush di Max, che si sfoga allo stesso modo nei confronti del fidanzato. La versione iniziale si chiama Don’t Break My Balls, ma è Mauro a spingere per un cambiamento verso l’italiano.

Di vero c’è quello che succede dopo: il nome 883 – ispirato come sapete alla mitica motocicletta – scelto perché sulla cassetta oltre al titolo ci stanno solo tre lettere, e l’invio poi del nastro a Claudio Cecchetto, che subito riconosce infallibilmente il talento e la validità della promessa musicale del duo.

Nel 1991 è quindi proprio con Non Me la Menare che Max e Mauro partecipano al famoso Festival di Castrocaro, dove non vincono ma arrivano in finale facendosi conoscere a sufficienza da preparare il terreno per l’incredibile successo per gli 883 di Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, l’anno successivo!

Ecco il testo della canzone degli 883, con il brano in ascolto qui sotto:

Non me la menare

Non capisco cosa vuoi

Tanto lo sapevi

Che non ero come voi

A me piacciono le birre scure

E le moto da James Dean

Non quelle stronzate

Che si dicono nei film

Dici che di notte tu non riesci a dormire

Perché io ti faccio fare brutte figure

Quando per scherzare prendo a calci i tuoi ex

Quando gioco a fare il batterista di trash

Dici sempre che io non mi so comportare

Che non son capace neanche di parlare

Di quegli argomenti da laureati

Di cui parlan sempre tutti i tuoi amici sfigati

Non me la menare

Non capisco cosa vuoi

Tanto lo sapevi

Che non ero come voi

A me piacciono le birre scure

E le moto da James Dean

Non quelle stronzate

Che si dicono nei film

Tu t’incazzi perché parlo sempre di calcio

Dici che fra un po’ ti verrà il fegato marcio

Perché non ti parlo di tramonti lontani

E mangio la pizza solo con le mani

Io che mangio quasi solo cose piccanti

Tu che dici è meglio che ti lavi un po’ i denti

Io quando esco sono una bomba

Che esplode e che fa boom

Ma vuoi capirla o no?

Non me la menare

Non capisco cosa vuoi

Tanto lo sapevi

Che non ero come voi

A me piacciono le birre scure

E le moto da James Dean

Non quelle stronzate

Che si dicono nei film

Fonte: SkyNews

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e su WhatsApp