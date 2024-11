Avetrana, stop del tribunale alla fiction su Disney+: “Portata diffamatoria”

Condividi l'articolo

Il Tribunale di Taranto ha fermato l’arrivo in streaming di Avetrana – Qui Non è Hollywood. A muoversi contro la serie il sindaco della cittadina pugliese

Stoppata la programmazione in streaming di Avetrana – Qui Non è Hollywood, la serie in arrivo il 25 ottobre su Disney+ che avrebbe dovuto raccontare del famoso Delitto di Avetrana e delle vicende attorno alla tragica morte di Sarah Scazzi. Gli avvocati a cui si è affidato il sindaco del paese, Antonio Iazzi, hanno fatto ricorso al Tribunale di Taranto, chiedendo la sospensione della messa in onda della serie.

I legali chiedono la visione preliminare della serie: “Per appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà”. Il sindaco esige: “Rispetto per la comunità e una giusta connotazione“.