Cinema Nicole Kidman esausta dalle scene di ses*o in Babygirl Parlando delle scene di sesso in Babygirl, Nicole Kidman ha rivelato alcuni momenti davvero difficili Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla Nicole Kidman Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Alla Mostra del Cinema di Venezia verrà presentato, tra gli altri film, Babygirl, nuovo film di retto da Halina Reijncon protagonista Nicole Kidman. L’attrice recita con Harris Dickinson e Antonio Banderas e interpreta una dirigente d’azienda che inizia una relazione BDSM con uno stagista (Dickinson) della sua azienda. Banderas interpreta il marito del personaggio della Kidman.

Parlando delle riprese delle scene di sesso, l’attrice ha rivelato di aver dovuto fermare le telecamere perché “non voleva più raggiungere l’orgasmo”.

C’è stata un’enorme quantità di condivisione e fiducia e poi frustrazione – ha detto Nicole Kidman così come riportato da The Sun. Ci sono stati momenti durante le riprese in cui pensavo: “Non voglio più avere orgasmi”. Non avvicinarti a me. Odio farlo. Non mi interessa se non sarò mai più toccata in vita mia! L’ho superato. Era così presente per me tutto il tempo che è stato quasi come un esaurimento.

Non è la prima volta che Nicole Kidman racconta apertamente cosa ha significato prendere parte a scene così esplicite: la star ha spiegato come i coordinatori dell’intimità l’hanno aiutata a sentirsi a suo agio durante le riprese.

Credo ancora molto nella sacralità del set o dello spazio degli attori e che non venga mai violato. È nostro, è la nostra bolla, e poi c’è il mondo fuori.

Anche Dickinson ha elogiato la coordinatrice dell’intimità Lizzy Talbot, affermando:

È stata importante per il film e ha infranto le barriere e le conversazioni inutili su ciò che devi fare.

Parlando della regista del film, Nicole Kidman ha aggiunto:

Sapevo che Halina non mi avrebbe sfruttata. È la storia di cui volevo far parte, quella che volevo raccontare. Ogni parte di me era impegnata in questo. C’era un’enorme cura da parte di tutti noi, eravamo tutti molto gentili gli uni con gli altri e ci aiutavamo a vicenda.

