News Legacy of Kain, la remastered mette in mostra i boss con un nuovo trailer Aspyr ha condiviso un nuovo trailer per la remastered di Legacy of Kain che mette in mostra i miglioramenti grafici delle bossfight. Di Francesco Buffa -

Condividi l'articolo Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered è stato annunciato a sorpresa nel corso dell’ultimo State of Play di fine Settembre. Nessuno si aspettava il ritorno di questo grande classico di PlayStation 2 e i fan non dovranno attendere molto per godersi le nuove grafiche. Il progetto è curato da Aspyr, lo studio che si è occupato di riportare sotto i riflettori diversi titoli leggendari come la collezione Tomb Rider I-III e i primi due Star Wars: Battlefront.

Le aspettative quindi sono molto alte per chi, come noi, attende di ritornare a giocare questo titolo che ha caratterizzato la nostra infanzia.

Aspyr ieri ha rilasciato un nuovo trailer di Legacy of Kain, che mette in mostra alcune delle bossfight del gioco, confrontando le grafiche del titolo originale con quelle della versione Remastered.

Si tratta di un breve filmato che, in trenta secondi, ci mostra soltanto qualche immagine ma tanto è bastato ad aumentare la frementa attesa del pubblico.

Bisogna sottolineare che Legacy of Kain Remastered non è certo un titolo tripla A con centinaia di milioni alle spalle ma un videogioco sviluppato in un’epoca in cui la creatività era al primo posto. Questo significa che non avrà l’obbligo di vendere milioni di copie per essere un successo.

Legacy of Kain Remastered è un progetto che fa leva sulla nostalgia di un certo gruppo di videogiocatori e ci auguriamo che serva a convincere i grandi dell’industria ad approvare anche progetti di questo tipo. Progetti dal budget più limitato ma che possano permettersi libertà creative impossibili per i tripla A.

Intanto non vediamo l’ora di giocare a Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, che uscirà il prossimo 10 Dicembre.

