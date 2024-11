News The Penguin, la showrunner onorata del paragone co I Soprano Ospite del New York City Comic Con, Lauren LeFranc, showrunner di The Penguin, ha parlato del paragone con I Soprano Di Matteo Furina -

Su Sky e Now TV trovate i primi 5 episodi di The Penguin, serie spin-off di The Batman che vede protagonista Colin Farrell (qui il trailer). Fin dal suo esordio lo show è stato spesso accostato a I Soprano per la sua ambientazione criminale. Tuttavia la showrunner Lauren LeFranc sebbene apprezzo questi importanti paragoni, non ritiene che le due serie abbiano molto in comune.

Stranamente, non c’è stata molta influenza dai Soprano, ma capisco il paragone. Voglio dire, è una cosa molto bella in generale essere paragonati a uno dei più grandi show televisivi. Mi sembra che siamo molto diversi in quanto siamo a Gotham City – ha detto la LeFranc al New York City Comic Con

Sin dalla première dello show, molte recensioni e critiche hanno notato che sembra più un dramma criminale/mafia, piuttosto che uno show su Batman. Questo è in parte dovuto alla Gotham creata da Matt Reeves, che sembra più realistica, diciamo, della versione di New York della Marvel.

A causa del crudo realismo dello show e del focus sulle famiglie mafiose, i paragoni con i Soprano. Alcuni hanno persino paragonato Francis Cobb, la mamma di Oz, a Livia Soprano, la mamma di Tony.

Siamo uno show sui fumetti. Siamo, sai, anche un dramma criminale concreto. Allo stesso tempo, Oz è un uomo molto diverso. Il suo rapporto con la madre, che è un paragone, è molto diverso – dice la LeFranc. E penso che man mano che la stagione va avanti, lo scomponiamo in modo più specifico. Di nuovo, non prendo il paagone come una cosa negativa. Ma ho la sensazione che siamo una specie di cosa strana fedele a noi stessi.

Che ne pensate? State apprezzando The Penguin?