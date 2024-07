News

Cinema Per un pugno di dollari, in arrivo il remake Deadline ha rivelato i primi dettagli di un remake de Per un pugno di dollari, autentico capolavoro di Sergio Leone del 1964 Di Matteo Furina -

Per un pugno di dollari tornerà in una nuova veste Per un pugno di dollari, autentico capolavoro di Sergio Leone del 1964 con protagonista Clint Eastwood, riceverà un remake grazie alla Euro Gang Entertainment, la società fondata dal veterano di Hollywood Gianni Nunnari e Simon Horsman insieme al veterano della produzione italiana Enzo Sisti della FPC e alla Jolly Film di Roma, che ha prodotto il film originale.

Per un pugno di dollari è la storia di un pistolero errante senza nome che mette in lotta due famiglie rivali in una città dilaniata dall’avidità, dall’orgoglio e dalla vendetta. Il film, contribuì a lanciare il genere “spaghetti western” e la carriera di Clint Eastwood. Il suo enorme successo diede vita ad altri due film di una trilogia iconica, chiata Del Dollaro, che comprendeva Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo, tutti interpretati dallo stesso Eastwood e diretti tutti da Sergio Leone.

È ancora presto nel processo, quindi i dettagli della produzione di questo remake sono ancora segreti. Molto probabilmente sarà in lingua inglese, ma non è stato confermato dal team e uno scrittore, una data di inizio delle riprese e il cast devono ancora essere rivelati.

Parlando del progetto, Sisti ha affermato:

Sono felice di collaborare nuovamente con Gianni, avendo appena lavorato con lui in Those About to Die e con Simon nel remake di questo classico film, che ha creato un sottogenere cinematografico completamente nuovo, dando vita a oltre 500 western europei.

Nunnari e Horsman hanno aggiunto:

Enzo è uno dei produttori più esperti nel mondo del cinema e siamo fortunati ad averlo come nostro partner in questo incredibile progetto. Siamo determinati a produrre un remake che renda giustizia al grande classico di Sergio Leone.

Che ne pensate? Un remake de Per un pugno di dollari è davvero una buona idea?