News Assassin’s Creed Shadows: Elon Musk attacca il gioco Anche Elon Musk si è aggiunto alla lunga schiera di detrattori di Assassin's Creed Shadows Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Anche Elon Musk non apprezza la scelta del protagonista di Assassin’s Creed Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Qualche giorno fa è stato rilasciato Assassin’s Creed Shadows, nuovo capitolo dell’amata saga dedicata ai letali assassini ambientato in Giappone nel tardo periodo Sengoku (qui per vederlo). Il breve video ha scatenato le polemiche a causa di quello che sarà il protagonista del gioco, ovvero sia Yasuke, un samurai africano. Tra i moltii dettratori del gioco c’è anche Elon Musk.

Il leader di Tesla ha infatti rilanciato su X un post che recita

Se Ubisoft ritardasse Assassin’s Creed Shadows in risposta alla diffusa reazione sopra l’iniezione del gioco di DEI? Il gioco è così profondamente woke che presenta un protagonista gay nero raffigurato come un “vero samurai storico” in Giappone. Offensivo oltre ogni credenza.

Musk ha semplicemente scritto DEI (diversità, equità e inclusione, appunto NdR) uccide l’arte

DEI kills art — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2024

A rispondere a queste parole è arrivato Marc-Alexis Coté, produttore di Assassin’s Creed Shadows, che durante una recente intervista ha dichiarato:

Quel tweet ha generato emozioni in me, tanto che la prima cosa che volevo fare era tornare su X – che avevo cancellato – e twittare di nuovo – ha detto Côté a Game File di Stephen Totilo. Ma ho fatto un passo indietro. Ho un’app di mindfulness sul mio telefono. E l’ho usataa per cercare di esplorare le emozioni create da questo tweet. Per me, Elon, è triste, sta solo alimentando odio. Mi sono venute in mente molte risposte poco carine

Attaccando qualcuno come Elon… non convincerò la gente del nostro punto di vista come squadra – ha detto, prima di aggiungere: Yasuke è molto, molto radicato nella storia del franchise e nel modo in cui facciamo le nostre scelte.

Lo sviluppatore ha aggiunto che, quando il team di Assassin’s Creed Shadows ha effettuato le ricerche iniziali, “Yasuke continuava ad emergere“, e presto le cose sono andate al loro posto.

Abbiamo un personaggio storico super misterioso di cui non si sa molto. Ed è quello che volevamo in [Assassin’s Creed. Ciò che dice Elon non è il gioco che stiamo costruendo.Le persone dovranno giocare da sole. E se, entro i primi 11 minuti e 47 secondi, non saranno convinte di quello che stiamo facendo, potremo discuterne

Lo sviluppatore non ha spiegato il motivo per cui questo particolare momento del gioco sarà così cruciale, aggiungendo semplicemente:

Stavo rivedendo il gioco molto recentemente e ho pensato: “La risposta è lì!” Spero e auguro solo che le persone possano mantenere una mente aperta su questo e vedere il gioco per quello che è. È un gioco di Assassin’s Creed e credo che sia il migliore che abbiamo mai realizzato.

Che ne pensate?