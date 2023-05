Tecnologia

News Elon Musk contro George Soros: “È come Magneto, odia l’umanità” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo “Vuole erodere il tessuto della civiltà”: Elon Musk senza freni su George Soros Apparentemente un attacco senza motivazione, quello scagliato da Elon Musk contro George Soros ovviamente su Twitter. L’imprenditore di Tesla e SpaceX asserisce che Soros gli ricorda Magneto, il villain della saga degli X-Men. Non è ufficiale, ma sembra che il commento sia stato ispirato dalla scelta da parte del Soros Fund Management di vendere tutte le azioni Tesla. Una battuta che ha scatenato ire e accuse di anti-semitismo, poiché anche il personaggio di Magneto, come Soros, è sopravvissuto all’olocausto. Il giornalista Brian Krassenstein risponde a Musk: “Fun fact: le esperienze di Magneto in quanto sopravvissuto all’olocausto hanno plasmato le sue prospettive così come la sua profondità ed empatia”.

Soros reminds me of Magneto — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2023

“Soros, anch’egli un sopravvissuto all’olocausto, viene attaccato di continuo per via delle sue buone intenzioni, che alcuni americanoi ritengono siano cattive soltanto perché non concordano con le sue affiliazioni politiche”. La risposta di Musk non si è fatta attendere, accendendo i toni ancor di più.

“Dai per assunto che le sue siano buone intenzioni. Non lo sono. Lui [Soros] vuole erodere il tessuto vero e proprio della civiltà. Soros odia l’umanità“. Parole forti che del resto non smentiscono il forte atteggiamento d’opinione costantemente tenuto da Musk sulla piattaforma social da lui acquistata.

Fonte: Corriere della Sera

