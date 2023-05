Varie

Approfondimenti I 10 peggiori servizi di Mistero [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Mistero: i dieci momenti cult tra servizi improbabili e teorie del complotto che superano ogni immaginazione Vi ricordate di Mistero? Il programma di Italia Uno che, affidato a vari conduttori nel corso degli anni (tra i quali, non a caso, Enrico Ruggeri) ha cercato di fare luce su ogni teoria del complotto esistente? Tra gnomi, elfi, alieni, fantasmi, voci, sussurri e riprese alla Blair Witch Project, immergiamoci nella straordinaria eredità trash di questo format che oggi viene, diciamolo, anche un po’ rimpianto. 1. Lo gnomo armato d’ascia Iniziamo già con un vero cult: il famoso gnomo armato d’ascia, divenuto negli anni un vero e proprio meme e protagonista di innumerevoli filmati, sia amatoriali pseudo-realistici come questo che apertamente parodistici. Tutto è leggenda riguardo a questa mitologica creatura scoperta in “un bosco in Argentina”.

2. Manicomio di Aguscello

Il terrificante manicomio di Aguscello, in provincia di Ferrara, luogo pare infestato da fantasmi di bambini che vi risiedettero in passato. I nostri di Mistero lo ribattezzano “l’ospedale delle piccole anime”, proprio perché si dice che le anime dei bambini si aggirino ancora per le stanze dell’istituto. Come accertarsene? Guardate un po’.

3. Elfi, fate, folletti

Qualcuno aggiungerebbe “Gobelini, cobboldi” e “i nani”; viene anche in mente il vecchio Mago Gabriel, che andava alla ricerca degli “gnomini”. Qui ci spingiamo molto oltre, con un’indagine a tutto tondo sulle creature incantate del bosco la cui esistenza viene dimostrata, come potete vedere, inoppugnabilmente.

4. Le manifestazioni dei fantasmi

Un altro classico: i fantasmi esistono oppure no? Stando a questo servizio non ci sono dubbi grazie a testimonianze e riprese (dello “sfocato” tipo) che accentuano la presenza di “forze” misteriose che colpiscono ignari innocenti di punto in bianco, e altre incontrovertibili prove di questo tenore.

