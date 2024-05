News Young Sheldon, il ritorno di Parsons e Mayim Bialik [FOTO] Ecco le prime immagini del finale di Young Sheldon che vedono il ritorno di Jim Parsons e Mayim Bialik Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il finale di Young Sheldon si mostra per la prima volta! Questo mese si concluderà Young Sheldon, apprezzatissimo spin-off di The Big Bang Theory che vede Iain Armitage interpretare il giovane geniale Sheldon Cooper che nella serie madre è stato interpretato per ben 12 stagioni da Jim Parsons. Per questa grande occasione la CBS ha deciso di fare un grande regalo ai suoi fan riportando sullo schermo, per l’episodio finale, sia lo stesso Parsons che Mayim Bialik che ha interpretato Amy, interesse amoroso del geniale personaggio, per l’episodio finale dello spin-off. E, nelle ultime ore, sono state rilasciate le prime immagini che mostrano il grande ritorno dei due, intenti a guardare qualcosa al pc.

Questa sarà la prima volta che i loro personaggi si riuniranno di persona dopo il finale di The Big Bang Theory andato in onda a maggio 2019 durante il quale Sheldon e Amy hanno vinto il Premio Nobel per la fisica.

Finora, Young Sheldon ha presentato una serie di riferimenti alla serie madre, con Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard) e la stessa Bialik (due volte!) che sono tutti precedentemente apparsi tramite voce fuori campo. Tuttavia, neanche la fine di Young Sheldon, segnerà la conclusione del franchise.

CBS ha infatti confermato ufficialmente che verrà realizzato uno spin-off proprio della serie sul giovane genio che seguirà i personaggi di Emily Osment e Montana Jordan, Mandy e Georgie.

Young Sheldon racconta la giovinezza del personaggio interpretato da Jim Parson nella versione adulta. Questi è una mente unica nel suo genere, capace di matematica e scienze avanzate, il che non è sempre utile in una terra dove la chiesa e il football la fanno da padrone. E mentre il vulnerabile, dotato e un po’ ingenuo Sheldon si occupa del mondo, la sua normale famiglia deve trovare un modo per affrontare lui.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa