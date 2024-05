News I Simpson, ma in versione live action anni ’50 con l’I.A. Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo I Simpson come non li avete mai visti L’intelligenza artificiale è uno dei mezzi di creazione più in voga del momento. Grazie a questa tecnologia all’avanguardia artisti di tutto il mondo stanno realizzando i più svariati progetti. Tra questi c’è anche una versione di I Simpson ripensato come un programma televisivo anni ’50, creato dallo YouTuber demonflyingfox. Nel video possiamo assistere ad una presentazione di un classico show americano anni ’50 in cui la voce fuori campo esce direttamente dal tubo catodico per spiegarci le caratteristiche degli strani personaggi che andremo a conoscere che, in questo caso, ovviamente non saranno più gialli, anzi.

Questa non è sicuramente la prima volta che l’Intelligenza Artificiale viene utilizzata per immaginare versioni realistiche de I Simpson. Qualche tempo fa sono infatti divenute virali le opere dell’artista Hidreley Leli Dião che ha ricreato attraverso questa tecnologia, non solo i volti della gialla famiglia americana, ma anche quelli di personaggi di cartoni, fumetti, videogiochi e, addirittura, la Statua della Libertà. (qui per vederli).

Inoltre, su Reddit, qualche tempo dopo, è arrivata versione in cui l’intelligenza artificiale ha immaginato come sarebbero stati nella vita reale anche alcuni personaggi secondari de I Simpson. Tra loro c’è Flanders, Patty e Selma, Mr Burns, Lenny, Carl, Skinner, Milhouse, Nelson e anche Willy. Anche loro, davvero incredibili (qui per vederli).

Sebbene questa tecnologia è oramai all’ordine del giorno, non smette sicuramente di stupire.

