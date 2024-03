Condividi l'articolo

Michela Giraud esordisce alla regia nel suo nuovo film Flaminia

Comica, attrice e oggi anche regista. Michela Giraud si prepara all’esordio dietro alla macchina da presa, nel suo nuovo film Flaminia, che uscirà nelle sale l’11 aprile con Vision Distribution.

La casa di distribuzione ha pubblicato, nelle scorse ore, il trailer della commedia che vede la comica, non solo nei panni di scrittrice e regista, ma anche in quelli di attrice protagonista al fianco di Rita Abela, Antonello Fassari, Nina Soldano, Edoardo Purgatori, Catherine Bertoni de Laet, Ludovica Bizzaglia, Francesca Valtorta, Fabrizio Colica. Per la sua opera prima, Michela Giraud non poteva che scegliere la città di Roma, come sfondo a una storia fatta di equivoci, risate e profonde riflessioni.