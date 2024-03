Condividi l'articolo

Micol Olivieri non ha apprezzato Mare Fuori

Micol Olivieri, dopo essere divenuta celeberrima attraverso la serie TV I Cesaroni, ha progressivamente sempre di più abbandonato il mondo della recitiazione per dedicarsi quasi solo alla sua vita da influencer. Nelle ultime ore ha tuttavia sollevato un autentico vespaio parlando di Mare Fuori e di come, secondo lei, non sia adatta ai più giovani. Tutto è iniziato con una domanda che un fan le ha posto in una storia di Instagram.

Adesso mi uccideranno tutti i fan. Opinione strettamente personale, non voglio ferire ed offendere nessuno, ma io ho trovato nelle prime due puntate grandi buchi di sceneggiatura – dice Micol Olivieri. Ho visto dei ragazzi con grande talento però secondo me potevano essere gestiti meglio. In generale, sono sincera, credo che quel tipo di contenuto non sia adatto ai giovani di oggi. Probabilmente è un po’ sfuggito di mano tutto perché questa serie è stata vista da tantissimi ragazzini ed è diventato questo mito dei ragazzi che scelgono una vita sbagliata. Noi sinceramente non ne avevamo bisogno