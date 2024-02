Serie TV

News Black Mirror: in arrivo una mini serie spin-off su USS Callister Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo USS Callister è uno degli episodi cult di Black Mirror: la parodia di Star Trek diventerà una mini serie in produzione quest’anno Uno degli episodi più acclamati di Black Mirror diventerà una mini serie Netflix: tutti ricorderanno l’episodio parodia di Star Trek come una grande stoccata al maschilismo tossico rappresentato dal protagonista, il comandante di una nave spaziale in stile Capitano Kirk che in realtà si diverte in una grande finzione nella quale può esercitare ogni potere. I protagonisti dell’episodio, Jesse Plemons e Cristin Milioti, dovrebbero tornare per la mini serie ma ancora non si sa niente su un eventuale cameo di Aaron Paul, che compariva solo come voce nell’episodio; i fan, che ben ricordano la sua nemesi con Plemons in BrBa, lo aspettano anche dopo la sua apparizione (in carne e ossa, stavolta), nella stagione di Black Mirror più recente, nel 2023.

Uscito nel 2017, in pieno #MeToo, l’episodio viene ricordato come uno dei più amati di Black Mirror assieme ad altri come San Junipero, e viene particolarmente apprezzato dai trekkie pur essendo una parodia e anche una presa in giro del famoso show sci-fi e in particolare della serie originale degli anni ’60, così come di alcune idee tradizionali che vi si trovavano e da superare.

Per il momento non sappiamo altro di questa miniserie su USS Callister, se non che le riprese inizieranno in Regno Unito nella primavera del 2024. Nel frattempo c’è grande attesa anche per la settima stagione di Black Mirror, che dovrebbe arrivare sempre su Netflix ma in una data ancora da precisare. Quali sono le vostre aspettative?

Fonte: What’s on Netflix

