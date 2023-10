News

Serie TV One Piece, Jaco Snyman anticipa il look di Chopper [VIDEO] Parlando con GameSpot, il capo degli effetti prostetici di One Piece, ha anticipato il lavoro che vorrà fare su Chopper Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo One Piece, serie live action che adatta il celeberrimo manga e anime creato da Eiichirō Oda (qui la nostra recensione) è stata rinnovata per una seconda stagione. Nel brevissimo teaser di annuncio è stato inoltre rivelato che nei prossimi episodi verrà introdotto un personaggio fondamentale della ciurma, ovvero TonyTony Chopper. Questo ha, da una parte esaltato i fan, ma dall’altra li ha molto preoccupati in quanto si tratta di una renna antropomorfa, dunque decisamente difficile da realizzare senza utilizzare uan CGI costosa e strabordante. Parlando con GameSpot, il capo degli effetti prostetici dello show Jaco Snyman, ha spiegato che vorrà utilizzare un approccio simile a quanto visto con Arlong e dunque con un utilizzo contenuto degli effetti speciali.

Non vedo l’ora di iniziare a lavorare su Tony Tony Chopper – afferma Snyman, con l’intervistatrice che osserva come sarà sicuramente complicato

Sì, sarà sicuramente interessante – continua Snyman. Spero che avremo modo di seguire lo stesso approccio utilizzato per Arlong, quando ci arriveremo

Anime vs. live-action? Netflix's #OnePiece head of prosthetics breaks down how Chopper could come to life in Season 2 👀 pic.twitter.com/w84nUzNvXW — GameSpot (@GameSpot) September 19, 2023

In ogni caso i fan di tutto il mondo sono inoltre preoccupati dal fatto che la storia originale di One Piece sia immensamente lunga visto che al momento in cui vi scriviamo conta oltre 1000 episodi dell’anime ed è tuttora in corso. La domanda che si fanno tutti è se dunque riusciremo a vedere la fine anche in live action.

A rispondere a questa domanda è arrivato direttamente il cast principale di One Piece, durante un’intervista con Collider tenutatasi prima dell’inizio dello sciopero. A parlare, in particolare, è stato Taz Skylar, volto di Sanji, che ha detto:

Mi piacerebbe che durasse esattamente il tempo necessario per sentire che è arrivata la fine e che tutti noi siamo felici – e con noi intendo non solo noi cinque ma ogni singola persona coinvolta. Voglio che tutti siano orgogliosi di dove andremo a finire. Non voglio che finisca in breve tempo, e non voglio neanche che duri a lungo. Questo sarebbe l’ideale

Concordo! – ha detto Iñaki Godoy, volto di Luffy

Non ho nulla da aggiungere. Era la risposta migliore che si potesse dare – ha poi concluso Mackenyu, interprete di Zoro

