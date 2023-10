NETFLIX

Rubriche

Approfondimenti

Serie TV La Mia Prediletta: cos’è la serie tedesca su Netflix di cui tutti parlano [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo La Mia Prediletta è al momento la serie numero 1 su Netflix, un thriller inquietante che sta appassionando tutti: ecco di che cosa si tratta La Mia Prediletta (Liebes Kind) è una serie thriller tedesca che sta spopolando su Netflix, al momento al numero uno delle serie più viste. Di cosa si tratta e perché sta attirando così tanto pubblico? Ve ne parliamo, ovviamente senza spoiler per chi ancora non l’ha vista, e vediamo se la curiosità avrà la meglio su di voi. La serie è un adattamento del romanzo best seller omonimo, Liebes Kind, della scrittrice tedesca Romy Hausman. Distribuita in una stagione di sei episodi, si profila come un thriller oscuro e inquietante che non cade troppo lontano dalle atmosfere di Dark, con la quale tuttavia un confronto è improprio perché qui parliamo più di un prodotto drammatico che sci-fi.

Di Dark, detto ciò ritroviamo l’attrice Julika Jenkins (Claudia), qui nel ruolo di Karin. Altro nome di riguardo è quello di Eskindir Tesfay, che abbiamo visto in un piccolo ruolo nel film di Uncharted. Gli altri attori non sono comunque da meno, specialmente i bambini, che danno prova di grandi capacità recitative e sono molto convincenti.

Di cosa parla questa serie? Senza dirvi troppo, sveliamo che inizia con una donna che arriva in ospedale assieme alla figlia dopo un incidente. Non è chiaro cosa le sia successo ma si intuisce presto che le due devono aver vissuto qualcosa di tremendo, anche se ci vorranno molte complesse indagini di polizia per scoprirlo.

La serie svela la verità oscura a tratti, passando per indizi, rivelazioni sconvolgenti e colpi di scena immersi in un’atmosfera sempre carica di tensione. La componente poliziesca procedurale regge gli episodi e ci trascina attraverso le indagini senza mai fornirci certezze, ma solo una serie di dubbi.

Grazie alla sua attenta caratterizzazione La Mia Prediletta, questo il titolo italiano, ha catturato l’attenzione del pubblico di Netflix e figura al momento tra i prodotti più popolari sulla piattaforma. Una ragione per cui provare senz’altro a dare un’occhiata a questo nuovo fenomeno: lo farete anche voi?

Fatecelo sapere su LaScimmiaPensa