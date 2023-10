Rubriche

News Baldur's Gate: si parla di una serie in live-action in arrivo su Netflix Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Baldur’s Gate sarà la nuova serie fantasy su cui Netflix intende puntare? Visto il successo di Baldur’s Gate 3 era solo questione di tempo prima che si iniziasse a parlare di un adattamento in live-action o di un prodotto in streaming. I videogiochi sono una fonte sempre più sicura, per le grandi piattaforme, alla quale attingere per trovare nuove idee per serie tv o film originali. Netflix ci ha provato per esempio con The Witcher ed è andata bene per un po’, almeno fino all’abbandono di Henry Cavill (per la quarta stagione staremo a vedere). Ma l’esempio di The Last of Us ha alzato l’asticella e ora sembra che il colosso dello streaming stia decidendo se puntare su un’altra popolare IP videoludica: Baldur’s Gate, appunto.

Per ora siamo ancora al livello di rumour ma un po’ ovunque si parla della possibilità concreta che i diritti per l’adattamento in live-action della serie di videogiochi vengano venduti proprio a Netflix. Se così non sarà sicuramente si faranno avanti altri contendenti, come Amazon Prime Video o Apple TV+.

Nel frattempo c’è grande attesa per l’arrivo di altre serie in live-action adattamenti di popolari videogiochi, come quella su Horizon, quella su Fallout (di cui abbiamo visto finora solo alcune immagini) e quella su God of War. Parallelamente con il film su Super Mario che ha riscosso grande successo quest’anno si profila da parte Nintendo la nascita di un “Nintendoverse“, con vari prodotti già in preparazione.

