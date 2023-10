Cinema

Approfondimenti Aldo, Giovanni e Giacomo e le prove del Cyrano: la scena che ha spezzato il cuore a tutti [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Alzi la mano chi ancora fa fatica a riguardare questa scena di Aldo, Giovanni e Giacomo Non c’è dubbio: se dovessimo scegliere il momento più intenso e traumatico in un film di Aldo, Giovanni e Giacomo, sarebbe questo. In Chiedimi Se Sono Felice, i tre si accingono alle prime prove della commedia che vogliono portare in scena, il Cyrano de Bergerac. Ma il clima è gelido. In un confronto, emerge che Giacomo ha baciato Marina (Massironi), che in questo film usciva con Giovanni. Questo è avvenuto mentre i due erano in crisi e Giovanni era corso a Francoforte a cercarla, perché lei fa la hostess. Da qui la famosa citazione, molto dolorosa: “Io ero a Francoforte, e tu l’hai baciata?”

In realtà non c’è stata malizia in ciò che ha fatto Giacomo. Anche lui è molto confuso, e la solitudine ha fatto il resto. Tuttavia l’avvenuto viene preso da Giovanni come un tradimento; e, dismettendo i panni del comico in un’interpretazione drammatica eccezionale, si sfoga e si arrabbia spaccando la scenografia.

Se la prende anche con Aldo, a cui dà del profittatore, e se ne va senza dire nulla. Questo crea una frattura nel trio, che li separerà per anni e che è quella che si cerca di riparare all’inizio del film, con il viaggio verso casa di Aldo in Sicilia. Sappiamo che poi tutto finirà bene (più o meno), ma l’intensità di questa scena rimane unica.

