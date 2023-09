News Harry Potter: Tom Felton ha una celebre battuta Tom Felton, volto di Draco in Harry Potter, ha improvvisato una delle battute più celebri dell'intera saga Di Redazione -

Condividi l'articolo A cura di Carlo Rinaldi Una delle più importanti doti di un attore è la capacità di improvvisare e di reagire prontamente di fronte a un errore o imprevisto occorso sul set. Spesso sono aneddotti che passano inosservati oppure possono caratterizzare la storia di un film singolo e anche l’iconica saga di Harry Potter, fortunatissimo franchise che ha scandito infanzia e adolescenza di chi è nato negli anni’90, non fa eccezione.

In questo caso il protagonista fu Tom Felton, l’interprete di Draco Malfoy in occasione della lavorazione del secondo film della fortunata saga, Harry potter e la Camera dei Segreti, del 2002.

Tutti ricordiamo la storia del trio composto da Harry, Ron ed Hermione intenti, nel secondo film, ad indagare sulle inquietanti aggressioni che hanno colpito e pietrificato, letterlamente, alcuni studenti e anche membri della comunità di Hogwarts e anche sul mistero dell’apertura , da parte del misterioso erede di Salazar Serpeverde, della Camera dei Segreti.

Harry, Ron ed Hermione sospettano che sia Draco Malfoy il suddetto erede e di conseguenza, escogitano un modo per interrogarlo indirettamente, grazie allo stratagemma della pozione polisucco, un particolare intruglio che consente, con l’aggiunta di un capello di una determinata persona, di far assumere le perfette sembianze di quella persona per un’ora di tempo.

Una volta preparata e ingerita, Harry e Ron assumono le sembianze ,rispettivamente, di Goyle e Tiger (i due amici gregari di Draco, precedentemente addormentati da Hermione mentre tornavano dalla Sala Grande) e si dirigono verso la casa Serpeverde per cercare di carpire informazioni dal sospettato. I due però vengono intercettati dal prefetto Percy Weasley, fratello maggiore di Ron, il quale chiede spiegazioni sul loro girovagare in tarda ora. A quel punto sopraggiunge Draco a tirarli fuori dai guai. In base al copione originale, le battute di Draco erano :

Tiger, Goyle, dove eravate finiti? Vi siete ingozzati nella sala grande tutto questo tempo? E tu cosa ci fai qui, Weasley?

Ma dato che il giovane Felton dimenticò momentaneamente la battuta, egli seppe reagire con prontezza, notando gli occhiali di Goyle( cioè di Harry) e i due improvvisarono il dialogo che tutti noi conosciamo :

Perchè porti gli occhiali?

Harry(ancora con le semgianze di Goyle) risponde:

Ehm…Leggevo

e poi la chiosa finale di Draco:

Perchè, sai leggere?

Al termine dell’improvvisato duetto, Felton si ricordò la battuta in programma, rivolta a Percy.Bravo Draco. Come direbbe Clint Eastwood in “Gunny”, hai saputo “Improvvisare, adattarti e raggiungere lo scopo”.

Lo sapevate? Qual è il vostro film preferito della saga di Harry Potter?

