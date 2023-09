News Elodie posa Nuda per promuovere il nuovo singolo [VIDEO] Uno scatto senza veli di Elodie su Instagram ha letteralmente infiammato il web diventando subito virale Di Matteo Furina -

Il corpo è in primo piano ma non perché sono esibizionista o per dire che sono la meglio, lo è perché sono libera – aveva detto. Insieme alla musica, alla voce, ai look, il corpo è un altro passaggio. Un corpo è un corpo, mi sento bene con me stessa e mi piace fare uno show esprimendo tutta me stessa.

Il corpo è bello, è un’opera d’arte. Mi sento a mio agio, sono stata educata in una famiglia che ha un rapporto naturale, libero, col corpo. Ho sempre visto quello dei miei genitori. Tutti i corpi esprimono qualcosa, anche quelli di Botero: dipende da come li guardi. Io sono ignorante ma l’arte ti arriva, può capirla chiunque. Poi il corpo può diventare un oggetto scabroso e purtroppo esiste il body shaming che va combattuto.

Parlando del suo pubblico, spesso fatto da molte donne, Elodie ha detto:

Sono una di loro, mi capiscono per quello che cerco di trasmettere: “Sii padrona della tua vita, esprimiti come vuoi”. Al di là del fatto che sono sfacciata, eh, perché sono anche timida. I social sono anche una fogna ma non importa. Ho fatto la cubista a 20 anni, mi sentivo giudicata, pensavano che fossi una venduta.

Che ne pensate’

