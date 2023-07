News

Cinema Amber Heard rompe il silenzio: “Sono un’attrice” Parlando con Deadline del suo nuovo film, In The Fire, Amber Heard ha spiegato la sua posizione Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Dopo mesi nei quali oramai si è parlato di tutto tranne che delals ua vita professionale, Amber Heard torna a recitare e lo fa in In The Fire, nuovo film di Conor Allyn. Presentando questo nuovo progetto si è seduta a chiacchierare con Deadline, spiegando il suo punto di vista sul suo futuro a seguito del processo che l’ha vista protagonista contro il suo ex marito Johnny Depp. Voglio solo fare film ed essere apprezzata, come attrice. Non voglio essere crocifissa per essere apprezzato come tale. Ho il controllo della maggior parte di ciò che esce dalla mia bocca – ha detto Amebr Heard. Quello su cui non ho il controllo è come il mio orgoglio per questo progetto e tutto ciò che mettiamo in questo film vanga circondato da altre cose.

Questa è una cosa importante che ho dovuto imparare, che non ho il controllo delle storie che altre persone creano intorno a me. Questo è qualcosa che probabilmente apprezzerò più avanti. In questo momento, vorrei solo che non mi venissero lanciate così tante pietre addosso. Allora portiamo l’elefante fuori dalla stanza e lasciamelo parlare. Sono un’attrice. Sono qui per sostenere un film. E non è qualcosa per cui posso essere citata in giudizio.

Potrebbe non essere ovvio per altre persone, ma ho recitato per tutta la mia vita adulta, da quando avevo 16 anni. Per quanto folle possa sembrare, significa che ho decenni di esperienza in questo settore. Non sto dicendo che ho questa straordinaria carriera cinematografica, ma quello che ho è qualcosa che ho creato da sola e mi ha dato molto. Le probabilità che ciò accada in questo settore sono davvero poche, ma in qualche modo eccomi qui. Penso di essermi guadagnato il rispetto in questo settore. È abbastanza sostanziale. Quello che ho passato, quello che ho vissuto, non plasma per niente la mia carriera. E di certo non fermerà la mia carriera

