Condividi l'articolo Sono passati oltre tre mesi da quando, lo scorso 1 gennaio, Jeremy Renner ha rischiato la vita a causa di un terribile incidente domestico durante il quale la sua macchina Snowcat lo ha travolto. A distanza di diverso tempo, l’attore volto di Occhio di Falco nel MCU è riapparso in una trasmissione pubblica ospite del talk show di Jimmy Kimmel. L’attore si è presentato in buone condizioni visto quello che passato, servendosi di un bastone per camminare. Tra i molti aneddoti terribili riguardanti l’incidente, Jeremy Renner ha voluto anche condividere un momento decisamente più leggero della sua convalescenza. L’attore ha infatti mostrato al pubblico un video che il suo collega e amico Paul Rudd gli ha mandato mentre si stava pian piano riprendendo.

Paul Rudd sent fellow Avenger and friend @JeremyRenner a get well “Cameo” 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/PvoEFU88Ok — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) April 11, 2023

Ehi Jeremy, ho sentito che sei un po’ a pezzi esordisce Rudd. Hai litigato con uno spazzaneve, a quanto pare? Uh, comunque, volevo solo mandarti questo video. Viene davvero dal cuore. E spero che tu ti senta meglio. Sembra che tu lo sia. Apparentemente, sei un ragazzo piuttosto duro. Quindi uh, forse un giorno ci incontreremo? Non sarebbe male. Nel frattempo, abbi cura di te e rilassati per un po’ e, uh, la prossima volta magari lascia che la neve si sciolga. Sentiti meglio Jerry!

Renner ha anche recentemente rilasciato un’intervista decisamente meno leggera con Diane Sawyer della ABC nella quale ha raccontato i primi tragici momenti vissuti dopo l’incidente.

Se fossi stato lì, da solo, sarebbe stato un modo orribile di morire – racconta Jeremy Renner. E sicuramente l’avrei fatto. Sicuramente. Ma non ero solo. C’era mio nipote. Il dolce Alex. E poi è arrivato il resto del calvario.

Andando avanti l’attore che una volta ricoverato in gravi condizioni in ospedale ha iniziato a scrivere sul suo telefono le ultime parole da recapitare alla sua famiglia, ormai convinto di morire.

Ho iniziato a scrivere appunti sul telefono per le ultime parole alla mia famiglia

In un altro stralcio dell’intervista, possiamo sentire Jeremy Renner commuoversi quando la Sawyer gli dice:

Ho sentito dire che, nel linguaggio dei segni, avevi detto alla tua famiglia, “Mi dispiace.”

Ho scelto di sopravvivere. Questo non mi ucciderà, in nessun modo – ha detto. Ho perso molta carne e ossa in questa esperienza, ma sono stato rifornito di carburante e riempito di amore e titanio.

Quando ti guardi allo specchio, vedi una nuova faccia? – chiede la Sawyer

No, vedo un uomo fortunato – risponde Renner.

