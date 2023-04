Qual è il personaggio dei videogiochi più gettonato per i tatuaggi?

Condividi l'articolo

Volete tatuarvi un personaggio di un videogioco? E su chi ricadrebbe la vostra scelta? Ecco chi hanno scelto in tantissimi!

Domanda: quale personaggio dei videogiochi scegliereste per un tatuaggio? Ce ne sono molti e non indovinereste chi è quello più scelto in assoluto: non si tratta, come sarebbe prevedibile, di Super Mario o di Solid Snake, di Samus Aram o di Aloy, di Sonic il riccio o di Pac-Man. La scelta infatti di tantissimi appassionati è ricaduta nientemeno che su Pikachu.

Proprio così: sembra che schiere e schiere di appassionati gamer si siano tatuati Pikachu, in modi e maniere diversi, probabilmente anche come mascotte ufficiale e simbolo dell’intero universo Pokémon. Questo è quando riporta il Corriere della Sera, citando un’indagine condotta da Online Casinò presso gli utenti IG e TikTok (non tra tutti i gamer del mondo, quindi).