Musica Fedez rompe il silenzio e parla della sua condizione [VIDEO] Attraverso alcune storie su Instagram, Fedez ha spiegato ai suoi follower il motivo della sua recente assenza dai social Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Dopo un periodo abbastanza lungo di assenza dai social, Fedez ha deciso di spiegare ai suoi molti followers i motivi della sua condizione fisica apparsa incerta nell’ultimo periodo. Attraverso alcune storie su Instagram, il rapper milanese ha infatti rivelato di aver iniziato ad assumere psicofarmaci e di averli bruscamente interrotti, cosa che ha portato al cosiddetto “effetto rebound”. Quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas — per quanto privilegiato io possa essere, ho vissuto un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute. Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, agitandomi tanto, dandomi anche effetti collaterali fisici molto forti, fino al punto da provocarmi tic nervosi alla bocca che mi hanno impedito di parlare in maniera libera. Avendomi dato effetti collaterali forti, ho dovuto sospendere senza scalarlo, cosa che solitamente non si fa a meno che non ci siano rischi importanti. Io sono stato costretto a sospenderlo e ha provocato un effetto rebound – ha detto Feddez

Oltre a darmi un annebbiamento a livello cognitivo, mi ha dato spasmi alle gambe che per giorni mi hanno impedito di camminare, vertigini, nausea, perdita di peso, non una bella cosa. Non ho potuto svolgere il mio lavoro, ragione per la quale non c’ero alla presentazione di LOL e al processo per la strage di Corinaldo e altre cose. Ad oggi non sono ancora al 100%, però giorno dopo giorno miglioro

Fedez ha voluto poi ringraziare la moglie, Chiara Ferragni, che gli ha garantito un “totale supporto durante il periodo di malattia dovuta alla sospensione di psicofarmaci”.

Voglio nuovamente ringraziare mia moglie – ha detto il cantante commuovendosi – che ha dovuto badare a una famiglia intera e a me in questo periodo. Sono veramente un uomo fortunato. Qualsiasi evento traumatico vi possa accadere – ha aggiunto Fedez – prendetevi cura della vostra salute mentale e delle vostre ferite, perché se non lo farete, saranno le vostre ferite a reclamare il bisogno di essere curate. Andrò interapia senza cercare scorciatoie, come ho cercato di fare in questi mesi. Non cercate scorciatoie perché possono farvi male

