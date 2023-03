Serie TV

Rubriche

Approfondimenti The Last of Us: avete riconosciuto questo attore di Breaking Bad nel nuovo episodio? Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Scott Shepherd interpreta il carismatico (e temibile) personaggio di David nel nuovo episodio di The Last of Us: se vi state chiedendo dove l’avete già visto, ecco la risposta Ancora una volta The Last of Us ha dato l’opportunità ad un ottimo attore di emergere in un ruolo importante, facendosi finalmente notare dal grande pubblico. Dopo Nick Offerman e Melanie Lynskey, è il turno di Scott Shepherd, che abbiamo apprezzato nell’interpretazione del carismatico villain David: un altro dei personaggi più memorabili del gioco. E, anche in questo caso, si tratta di un attore dal curriculum più che rispettabile: Shepherd infatti è attivo fin dall’inizio degli anni ’10 in ruoli secondari in tv e al cinema. Tra gli altri è apparso ne Il Ponte delle Spie di Steven Spielberg e in Jason Bourne, il quinto film della serie con Matt Damon.

Ci sarà anche in Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e una marea di altre star. In tv lo abbiamo visto in The Young Pope di Paolo Sorrentino e in True Detective, nella terza stagione. Ma il ruolo nel quale forse lo ricorderete meglio è legato all’universo di Breaking Bad.

Parliamo infatti di El Camino, il film sequel che segue il destino di Jesse Pinkman dopo la morte di Walter White. Il giovane ragazzo, sfuggito dopo mesi di prigionia, cerca disperatamente di raccattare i soldi per pagare “il signore degli aspirapolveri” e farsi espatriare in Alaska. Sa dove è nascosta una piccola fortuna, ma purtroppo non è l’unico.

Due poliziotti si palesano nel nascondiglio dei soldi e presto emerge che si tratta di due finti sbirri, in realtà altri criminali. Uno di questi due, Casey, è appunto il nostro Scott Shepherd. Qui sopra potete rivederlo in azione nella sequenza che lo vede come co-protagonista assieme ad Aaron Paul.

Bello come The Last of Us stia offrendo grandi opportunità a tanti valenti attori per mostrare tutte le loro capacità in un prodotto ai massimi livelli, e questo include anche si intende gli stessi Pedro Pascal (che certo già vanta un curriculum impressionante) e Bella Ramsey. E non possiamo che chiederci: quali nuovi volti incontreremo nelle prossime stagioni?

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa