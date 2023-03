Condividi l'articolo

Come saprete, l’arrivo di James Gunn e Peter Safran a capo del nuovo universo condiviso DC porterà a una sorta di tabula rasa che rivoluzionerà tutto. Il regista di Guardiani della Galassia ha recentemente rivelato i 10 progetti cinematografici e televisivi che daranno il via al loro piano con una fase chiamata “Capitolo uno: Gods and Monters”. Tra questi ci sarà anche The Brave and the Bold, esordio del nuovo Batman. Ospite del Comfest 2023, la star di Stranger Things Jamie Campbell Bower ha parlato di questa nuova iterazione dell’Uomo Pipistrello e imbeccato dal giornalista di Geek House Show ha spiegato di sognare di interpretate Spaventapasseri, uno dei più temibili villain della storia del Paladino di Gotham.

Ci sono state molte chiacchiere su Spaventapasseri di recente, sarebbe bello – ha detto Jamie Campbell Bowers. Sarebbe divertente. Molto spettrale, sarebbe fantastico!