Curiosità I 10 Personaggi immaginari più Ricchi di sempre [LISTA] Capita spesso di vedere personaggi immaginari molto ricchi all'interno di film o serie tv. Ma a quanto ammonta realmente il loro patrimonio? E chi sono i più ricchi? Oggi faremo chiarezza sulla questione. Di Nicolò Mazzoni -

Condividi l'articolo Ogni singolo prodotto cinetelevisivo che decidiamo di guardare è sicuramente pieno di personaggi interessanti e, anche se spesso non ci facciamo caso, una buona parte di essi sono estremamente ricchi. Ci vengono mostrate case enormi, macchine di lusso, abiti firmati ma difficilmente ci soffermiamo a capire quanto effettivamente questi personaggi siano ricchi. Magari possiamo fare delle ipotesi superficiali ma se non si tiene conto del contesto in cui si trovano, dell’epoca in cui vivono e di altri dettagli di questo tipo, è veramente difficile capire quanto siano ricchi e soprattutto quanto siano ricchi anche rispetto ad altri personaggi provenienti da contesti completamente diversi.

Proprio per questo, oggi cercheremo di fare chiarezza valutando insieme i 10 personaggi immaginari più ricchi di sempre.

C. Montgomery Burns

Al decimo posto dei personaggi immaginari più ricchi di sempre troviamo C. Montgomery Burns, e considerando che all’interno de I Simpson viene considerato ricchissimo, il trovarlo solo al decimo posto dei personaggi più ricchi fa capire che si raggiungeranno cifre altissime.

Burns è uno dei personaggi secondari più importanti de I Simpson, spesso considerato un antagonista della serie perché fa parte di quei personaggi ricchi e avari che mettono loro stessi e i loro successi prima di chiunque altro e di qualsiasi altra cosa. Nella serie possiamo vedere molti dei suoi beni tra cui case, macchine, yacht ed elicotteri.

Il patrimonio di Burns, dovuto in buona parte dai ricavi della sua centrale nucleare, raggiunge una cifra di poco sotto 1.500.000.000 dollari.

Personaggi immaginari più ricchi – C. Montgomery Burns

Tywin Lannister

Al nono posto dei personaggi più ricchi si posiziona Tywin Lannister che, contro ogni aspettativa, non ha un patrimonio esageratamente più elevato di chi si posiziona dietro di lui. Ovviamente parliamo di un personaggio molto importante nelle prime stagioni de Il Trono di Spade.

Tywin Lannister, a capo della Casa dei Lannister, era uno degli uomini più potenti di Westeros, nonché padre di Jaime, Cersei e Tyrion Lannister. Stiamo parlando di un sovrano tra i più ricchi ma anche tra i più intelligenti relativamente alla gestione e all’utilizzo del denaro.

Potendo contare su tutti i beni della sua famiglia, il suo patrimonio stimato è di circa 1.800.000.000 dollari.

Personaggi immaginari più ricchi – Tywin Lannister

Christian Grey

All’ottavo posto tra i personaggi immaginari più ricchi di sempre si classifica Christian Grey, direttamente dalla trilogia di 50 sfumature di grigio e seguenti.

Chi conosce il personaggio, e la saga da cui proviene, molto probabilmente lo conoscerà ed eventualmente apprezzerà per ragioni differenti ma, per chi non lo sapesse, Christian Grey è anche un imprenditore di successo, a capo della Grey Henterprises Holding, che si occupa principalmente di comunicazione, energie rinnovabili e investimenti vari.

Un uomo sicuramente dedito al lavoro, la cui dedizione gli ha consentito di accumulare un patrimonio di poco inferiore ai 2.200.000.000 dollari.

Personaggi immaginari più ricchi – Christian Grey

Richie Rich

Al settimo posto tra i personaggi immaginari più ricchi ne troviamo uno spesso dimenticato ma che con la sua irriverenza e simpatia ha segnato una generazione di bambini ovvero Richie Rich, proveniente dall’omonimo film.

Stiamo parlando di un bambino che però ha piena disponibilità su tutti i beni dei ricchi genitori tra cui macchine, elicotteri, scuole private inaccessibili sotto una certa soglia di reddito e tanto altro. I suoi genitori possiedono addirittura una loro versione del Monte Rushmore.

Il patrimonio della famiglia Rich e quindi dello stesso Richie raggiunge i 5.800.000.000 dollari, cominciando a staccare in maniera abbastanza netta le posizioni precedenti.

Personaggi immaginari più ricchi – Richie Rich

Bruce Wayne

Di qui in avanti si entra nella zona calda troveremo personaggi davvero molto ricchi e quindi si cominceranno a vedere cifre folli, ben superiori rispetto alle posizioni affrontate fino a questo momento. Di certo non poteva mancare, e si posizione al sesto posto, uno dei personaggi più ricchi nell’immaginario collettivo ma anche più noti al grande pubblico ovvero Bruce Wayne.

La controparte di Batman è infatti nota per essere un miliardario eccentrico, anche se non in tutte le versioni, ricchissimo, capace di poter cambiare in un attimo le sorti economiche di Gotham, la celebre città in cui vive e in cui, spesso la notte, combatte il crimine.

Il patrimonio stimato di Bruce Wayne, considerando tutti i suoi prestigiosi affari nel campo delle nuove tecnologie, raggiunge i 9.200.000.000 dollari circa.