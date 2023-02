La regista Jasmila Žbanić che ha diretto il sesto episodio di The Last of Us, ha parlato del grandissimo lavoro svolto da Pedro Pascal

Su Sky è appena arrivato il sesto episodio di The Last of Us, serie TV HBO basata sul celeberrimo videogioco di casa Naughty Dog (qui il primo trailer). Nella puntata abbiamo assistito alla riunione tra il Joel di Pedero Pascal e suo fratello Tommy, interpretato da Luna. Dopo una riunione euforica ma difficile, i due hanno avuto una conversazione che fa riflettere sulla paura di Joel di non essere in grado di proteggere Ellie. La regista Jasmila Žbanić che ha diretto l’episodio, ha parlato di quel momento di forte coinvolgimento emotivo di Joel e Tommy, spiegando come i due abbiano fatto un lavoro davvero eccelso.

Quella scena con Tommy e Joel è stata particolarmente curata. La leggevano, recitavano, ripetevano e provavano cose diverse. Hanno anche suggerito alcuni cambiamenti, quindi è stato molto profondo per entrambi in ogni scena. Era così bello, perché è una scena molto lunga quella che avviene nel negozio di scarpe. È una scena molto emozionante per Pedro. Lo stavo filmando come secondo; prima abbiamo filmato Gabriel, e poi ho notato che ogni volta che la ripetevamo, Pedro piangeva. Non solo davanti alla telecamera, ma piangeva perché stava dando tutto al suo partner per poter recitare. Questo è molto speciale. È così generoso da parte di un attore fare questo in modo così profondo.