Cinema Dave Bautista vorrebbe interpretare Lex Luthor Su Instagram Dave Bautista ha aperto alla possibilità di interpretare Lex Luthor nel futuro Universo DC di James Gunn Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo L’arrivo di James Gunn e Peter Safran a capo del nuovo universo condiviso DC sta portando a una sorta di tabula rasa che rivoluzionerà tutto il franchise. Di conseguenza tutti i personaggi principali troveranno un nuovo interprete. Tra di loro, ovviamente, Lex Luthor, arci nemesi di Superman. Nelle ultime ore Dave Bautista ha deciso di avanzare la sua proposta a seguito di un post pubblicato dal comico Chris Killian che aveva suggerito il casting dell’attore di Bussano alla Porta. L’ex wrestler ha infatti commentato scrivendo Non ci avevo mai pensato! E ora non riuscirò a smettere di pensarci View this post on Instagram A post shared by Chris Killian (@ckcomedy) Dave Bautista, parlando con IndieWire durante la premiere del nuovo film di M. Night Shyamalan che lo vede protagonista, ha dichiarato che potrebbe chiamare James Gunn, suo grande amico che lo ha diretto nella trilogia de I Guardiani della Galassia, per parlargli della possibilità di interpretare Lex Luthor nel recentemente annunciato Superman: Legacy.

Potrei fare una telefonata a James e vedere se hanno in mente qualcuno, ma questo è più allettante per me a questo punto della mia vita e della mia carriera che interpretare Bane

L’ex wrestler cita esplicitamente Bane perchè qualche tempo fa, parlando con Collider, si era proposto per il ruolo.

Ci sono alcuni personaggi a cui mi sono legato negli ultimi 10, 20 anni, e Bane è uno di questi – aveva detto Dave Bautista. Nessun discredito per la versione di Bane di Tom Hardy, adoro quella performance, adoro quel film. Mi piacerebbe semplicemente portare la mia versione. Penso di poter dare una svolta interessante e penso di poter rendere giustizia al personaggio. Non solo nella performance, ma anche nella fisicità. Mi piacerebbe quel ruolo in cui dovrei tornare indietro a 150 chili solo per interpretarlo. In questo modo accadrebbe. Potrei interpretare Bane in un modo non solo minaccioso e inquietante, ma anche incredibilmente intelligente. Bane sarebbe quel tipo di personaggio che è così terrificante e intelligente, che non avrebbe bisogno di alzare la voce.

Che ne pensate? Ce lo vedreste?

