Videogiochi The Last of Us, una teoria dei fan sull’episodio 5 Su Reddit una teoria è divenuta virale rendendo ancor più straziante l'episodio 5 di The Last of Us Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Attenzione: articolo contiene spoiler della trama di The Last of Us Nel quinto episodio di The Last of Us, serie TV basata sul celeberrimo gioco di casa Naughty Dog (qui la nostra recensione) abbiamo fatto la conoscenza di Henry e Sam e della loro triste storia. Esattamente come nel gioco il fratello minore viene infettato e poi ucciso dal maggiore che distrutto dal senso di colpa si uccide. Gli autori hanno voluto lasciare quasi pressochè identica a quanto vista nella controparte videoludica, ad eccezione del fatto che Sam in questa versione è sordo. Questa caratteristica ha scatenato il web che ha ideato una teoria davvero interessante che rende ancor più straziante il finale dell’episodio.

Come infatti sottolinea l’utente CrashRiot in un thread dedicato a questo episodio quando Ellie si sveglia la mattina dopo aver appreso che Sam era stato morso nella frenesia dei non morti all’inizio dell’episodio, lo trova seduto sul lato opposto del letto rispetto a dove l’abbiamo visto l’ultima volta, di fronte alla giovane. Lei gli si avvicina e viene attaccata, il che porta Henry a prendere la decisione di porre fine alla vita del suo fratellino per salvare quella di Ellie.

La scena avrebbe potuto svolgersi in modo molto diverso se Sam si fosse trasformato in un mostro durante la notte e avesse attaccato Ellie mentre dormiva, e CrashRiot teorizza che Sam potrebbe essersi posizionato intenzionalmente di spalle rispetto a Ellie per evitare che questo scenario diventasse realtà. Sapendo di avere problemi di udito, è possibile che il giovanissimo ragazzo abbia voltato le spalle a Ellie prima che lei si addormentasse in modo da non notare i movimenti di Ellie dopo essersi trasformato, proteggendola così da sè stesso.

Che ne pensate? State apprezzato The Last of Us? Ditecelo nei commenti.

