Da pochi giorni su HBO Max è arrivata Velma, serie spin-off di Scooby-Doo dedicata ad uno dei personaggi più iconici del franchise. Tuttavia le prime recensioni che stanno arrivando non propendono a favore del progetto. Guardando l’aggregatore Rotten Tomatoes possiamo infatti vedere come la serie abbia ottenuto un tiepido 55% di recensioni positive dalla critica ma addirittura un tremendo 6% di gradibilità da parte del pubblico.

Nel cast di Velma, serie pensata per essere uno show adulto relativo al celeberrimo franchise dell’amato cagnolone, oltre a Mindy Kaling, creatrice della serie che dà anche la voce alla protagonista, ci sono Constance Wu nel ruolo di Daphne, Sam Richardson come Shaggy, e Glenn Howerton come Fred.