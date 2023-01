Serie TV

Approfondimenti 7 Serie Tv da vedere se hai amato Caleidoscopio [LISTA] Dopo il grande successo di Caleidoscopio vediamo insieme altre 7 Serie Tv che per varie ragioni ne condividono dei tratti in comune. Di Nicolò Mazzoni -

Condividi l'articolo L’inizio del nuovo anno ci ha portato anche la pubblicazione di Caleidoscopio, la nuova interessantissima serie da giorni prima in classifica su Netflix. Si tratta di una serie innovativa che in un certo senso gioca con lo spettatore cercando di confondergli le idee fino alla fine, anche per rendere più particolare la sua visione. La particolarità sta nel fatto che le puntate della serie possono essere viste in ordine casuale ed ogni percorso scelto permetterà allo spettatore di vivere un’esperienza coinvolgente e sempre diversa.

Caleidoscopio trova anche la sua forza della sapiente commistione tra i generi. La serie parla di una rapina quindi la componente Heist è fondamentale, ma al tempo stesso cerca continuamente di coinvolgere lo spettatore in maniera diversa e innovativa.

Vediamo quindi 7 Serie Tv simili a Caleidoscopio e che ne abbracciano uno o più elementi fondanti.

La Rapina del Secolo (2020), Camilo Prince

Cominciamo un una serie sicuramente meno conosciuta rispetto ad altre più commerciali come La Casa di Carta ma che non può mancare nella vostra lista se amate le serie che trattano furti e rapine e quindi se avete amato Caleidoscopio.

La trama, ambientata in Colombia, si basa su una storia vera, seppur affrontandola in maniera piuttosto romanzata. Tutto ruota attorno a quello che tutti gli effetti è stato il colpo più grande mai portato a termine nel secolo scorso. Come in tutte le serie di questa tipologia ci viene mostrata sia la preparazione che lo svolgimento che le conseguenza di questa mastodontica rapina.

Stiamo parlando di una serie ben scritta, emozionante e, come richiede il genere e come abbiamo visto anche in Caleidoscopio, molti colpi di scena.

True Story (2021), Stephen Williams

Come detto in precedenza, questa lista non sarà semplicemente composta da titoli che affrontano il tema delle rapine ma anche da altri che, come Caleidoscopio, giocano con lo spettatore, cercando di mandarlo fuori strada così come avviene spesso anche ai protagonisti della serie.

True Story non poteva quindi mancare e precisamente stiamo parlando di un thriller giallo che ruota attorno alla storia di due fratelli coinvolti, più o meno volontariamente, in situazioni complicate legate alla fama e alla connessa criminalità. La forza della serie sta però appunto nella sua messa in scena.

La serie rimane per molto tempo sul filo tra la verità e la menzogna e non è solo il protagonista a subire ciò ma anche lo spettatore, che rimane in questo limbo dubbioso che lo accompagna per tutta la visione.

Archive 81 – Universi alternativi (2022), Rebecca Thomas

Parliamo ora di una serie tv che nonostante il potenziale non si è diffusa molto ed è arrivata ad una prematura e ingiusta cancellazione dopo solo una stagione. Una singola stagione che rimane una piccola perla da guardare assolutamente. Archive 81, come Caleidoscopio, è una sorta di puzzle che piano piano lo spettatore compone fino a scoprire la verità.

Un restauratore di videocassette viene incaricato, in cambio di molto denaro, di ripristinare dei video andati persi durante un misterioso incendio. Man mano che il protagonista riporta in vita questi video scopre delle verità sempre più funeste che riguardano la ragazza che li registrò e un’enigmatica setta presente nel palazzo poi andato a fuoco.

Sicuramente è una serie complessa che solo nel finale acquisisce chiarezza ma che intrattiene fin dal primo minuto.